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Хулиганство, употребление алкоголя.. Как подростки провели лето

24.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вот и закончилось безмятежное теплое лето, подведены итоги оздоровления и отдыха детей. Управлением по образованию, спорту и туризму проведена широкомасштабная работа по организации активного организованного досуга несовершеннолетних: походы, экскурсии, спортивные соревнования, акции, квесты, трудовые десанты, конкурсы, танцевально-игровые программы, дискотеки. На протяжении трех летних месяцев в школах района функционировали объединения по интересам, работали библиотеки, компьютерные классы.

Не прекращали свою работу и спортивные залы, школьные стадионы, которые каждый день наполнялись возгласами игроков и болельщиков. Всем желающим выдавался необходимый спортивный инвентарь, было организовано дежурство педагогов.

Специалистами социально-педагогической и психологической службы проведены многочисленные консультации, тренинги, беседы, как с детьми, так и их родителями. Хочется отметить, что возросла активность родителей в получении консультационной помощи от педагогов-психологов и педагогов социальных. И это хорошая тенденция. Возрастные и поведенческие особенности наших детей с каждым годом претерпевают все новые изменения, справиться с которыми с каждым разом становится все труднее. Последствия замалчивания или агрессивного решения конфликтных ситуаций ведут к неизбежному отдалению близких людей. Правильно справиться с трудной ситуацией поможет квалифицированный специалист, который работает в учреждении образования. И в этом нет ничего зазорного, ведь это шаг к гармоничным внутрисемейным отношениям, которые являются гарантом счастливого детства и семейной жизни.

Однако весь комплекс воспитательных и профилактических мероприятий не дал ожидаемого результата. По итогам летнего периода несовершеннолетним учащимся совершено 1 преступление по ст.339 УК РБ. Хулиганство совершено в 23.40, когда подросток на фоне конфликта со своей девушкой разбил 6 пролетов железобетонного забора.Хулиганство, употребление алкоголя.. Как подростки провели лето
Также летом зафиксирован случай употребления алкоголя несовершеннолетней учащейся одной из школ района. Печально, но это второй случай употребления несовершеннолетними алкогольных напитков за текущий период календарного года, в обоих случаях нарушителями являются девушки. Здесь мы в очередной раз призываем родителей к недопустимости употребления алкоголя несовершеннолетними даже в самых минимальных количествах дома, по какому бы то ни было поводу, бдительности к окружению детей, позднему приходу домой, визуальному контакту подростка по возвращению домой.

С каждым месяцем возрастает количество малолетних правонарушителей, в действиях которых усматривается состав уголовнонаказуемых деяний, однако они не привлекаются к уголовной ответственности ввиду возраста. Это еще больше должно насторожить родителей, ведь некоторые случаи, зарегистрированные в Несвижском районе, имеют рецидивный характер.

В летний период на особом контроле находились семьи социально уязвимой категории, дети в которых признаны

находящимися в социально опасном положении, с которыми Инспекция по делам несовершеннолетних Несвижского РОВД проводит профилактическую работу. Еженедельное посещение данных семей, проведение консультационной, профилактической работы, в том числе о безопасном поведении в летний период, также позволило не допустить роста правонарушений, семейного неблагополучия.

Стоит отметить, что круглый год Государственным учреждением «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» бесплатно предоставляются для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, признанных находящимися в социально опасном положении, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, услуги по посещению бассейна, тренажерного зала, а также бесплатно выдается спортивный инвентарь. Летний период не стал исключением для предоставления такого вида услуг.

Результаты профилактической работы летнего периода – старт для новых витков общей профилактики в учебном году. Прилагая все усилия, надеемся, что система образования района найдет надежную поддержку и понимание со стороны родителей несовершеннолетних.

Анна БОГДАН, заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.


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Вот и закончилось безмятежное теплое лето, подведены итоги оздоровления и отдыха детей. Управлением по образованию, спорту и туризму проведена широкомасштабная...
 
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