Хулиганство, употребление алкоголя.. Как подростки провели лето

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вот и закончилось безмятежное теплое лето, подведены итоги оздоровления и отдыха детей. Управлением по образованию, спорту и туризму проведена широкомасштабная работа по организации активного организованного досуга несовершеннолетних: походы, экскурсии, спортивные соревнования, акции, квесты, трудовые десанты, конкурсы, танцевально-игровые программы, дискотеки. На протяжении трех летних месяцев в школах района функционировали объединения по интересам, работали библиотеки, компьютерные классы.

Не прекращали свою работу и спортивные залы, школьные стадионы, которые каждый день наполнялись возгласами игроков и болельщиков. Всем желающим выдавался необходимый спортивный инвентарь, было организовано дежурство педагогов.

Специалистами социально-педагогической и психологической службы проведены многочисленные консультации, тренинги, беседы, как с детьми, так и их родителями. Хочется отметить, что возросла активность родителей в получении консультационной помощи от педагогов-психологов и педагогов социальных. И это хорошая тенденция. Возрастные и поведенческие особенности наших детей с каждым годом претерпевают все новые изменения, справиться с которыми с каждым разом становится все труднее. Последствия замалчивания или агрессивного решения конфликтных ситуаций ведут к неизбежному отдалению близких людей. Правильно справиться с трудной ситуацией поможет квалифицированный специалист, который работает в учреждении образования. И в этом нет ничего зазорного, ведь это шаг к гармоничным внутрисемейным отношениям, которые являются гарантом счастливого детства и семейной жизни.

Однако весь комплекс воспитательных и профилактических мероприятий не дал ожидаемого результата. По итогам летнего периода несовершеннолетним учащимся совершено 1 преступление по ст.339 УК РБ. Хулиганство совершено в 23.40, когда подросток на фоне конфликта со своей девушкой разбил 6 пролетов железобетонного забора.

Также летом зафиксирован случай употребления алкоголя несовершеннолетней учащейся одной из школ района. Печально, но это второй случай употребления несовершеннолетними алкогольных напитков за текущий период календарного года, в обоих случаях нарушителями являются девушки. Здесь мы в очередной раз призываем родителей к недопустимости употребления алкоголя несовершеннолетними даже в самых минимальных количествах дома, по какому бы то ни было поводу, бдительности к окружению детей, позднему приходу домой, визуальному контакту подростка по возвращению домой.

С каждым месяцем возрастает количество малолетних правонарушителей, в действиях которых усматривается состав уголовнонаказуемых деяний, однако они не привлекаются к уголовной ответственности ввиду возраста. Это еще больше должно насторожить родителей, ведь некоторые случаи, зарегистрированные в Несвижском районе, имеют рецидивный характер.

В летний период на особом контроле находились семьи социально уязвимой категории, дети в которых признаны

находящимися в социально опасном положении, с которыми Инспекция по делам несовершеннолетних Несвижского РОВД проводит профилактическую работу. Еженедельное посещение данных семей, проведение консультационной, профилактической работы, в том числе о безопасном поведении в летний период, также позволило не допустить роста правонарушений, семейного неблагополучия.

Стоит отметить, что круглый год Государственным учреждением «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» бесплатно предоставляются для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, признанных находящимися в социально опасном положении, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, услуги по посещению бассейна, тренажерного зала, а также бесплатно выдается спортивный инвентарь. Летний период не стал исключением для предоставления такого вида услуг.

Результаты профилактической работы летнего периода – старт для новых витков общей профилактики в учебном году. Прилагая все усилия, надеемся, что система образования района найдет надежную поддержку и понимание со стороны родителей несовершеннолетних.

Анна БОГДАН, заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.