Минувшая ночь стала самой холодной за последние 19 лет для Минска, Брагина и еще десятка городов

Источник материала: Tut.by

Утром 24 сентября метеостанции по Беларуси зафиксировали рекордные минимумы температур. Больше всего столбик термометра опустился в Брагине — до отметки -5,7 °C. Судя по данным с сайта meteoinfo.by, обновились исторические минимумы еще в десятке городов страны.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Утром 24 сентября в 6 утра в Брагине было -5,7 °C. Это новый температурный рекорд, раньше наименьшую температуру в этот день в городе фиксировали в 1976 году (тогда было -2,3 °C).

Причем это абсолютный минимум для 24 сентября и за всю историю метеонаблюдений для Беларуси. Раньше рекорд принадлежал городскому поселку Лынтупы, где в 2002 году было -4,3 °C.

Было очень холодно и в городе Василевичи Гомельской области — -4,2 °C. Предыдущий рекорд по минимальной температуре тут фиксировали в 1916 году, когда было -2,6 °C.

Минимальные отметки обновили Житковичи (-3,5 °C сегодня утром против -2,8 °C в 1956 году) и Бобруйск (-3,6 °C против -2,9 °C в 1976 году).

Кроме того, еще в десятке городов установлены новые исторические температурные минимумы, тогда как предыдущие держались с 24 сентября 2000 года. Сегодня в Ганцевичах было -3,8 °C (а 19 лет назад рекордом были -2,3 °C), в поселке Полесский Лунинецкого района зафиксировали -3,6 °C (а было минимум -1,6 °C), в Кличеве было -3,3 °C (ранее -2,4 °C), в агрогородке Октябрь зафиксировали сегодня утром -3,1 °C (предыдущий минимум в 2000 году был -1,5 °C), в Столбцах -2,9 °C (было -0,6 °C), в Березино -2,5 °C (ранее -1 °C), а в Ивацевичах столбик термометра опустился до отметки в -2,4 °C (в этот же день в 2000 году было -2,3 °C).

Обновились еще рекорды в Орше и Борисове, где утром было -1,4 и -1,5 °C. Раньше рекордные минимумы температур для этих городов фиксировали в 2002 году.

Еще очень холодно минувшей ночью, хотя и без рекордов, было в Лынтупах (-3,1 °C) и Барановичах (-2,7 °C), Марьиной Горке (-2,5 °C) и Слуцке (-2,4 °C), Ошмянах (-2,5 °C), Лиде (-2 °C) и Горках (-1,5 °C).

Что касается столицы, то под утро здесь было лишь -0,1 °C. Но вот в три часа ночи, согласно данным метеостанции, температура понизилась до -2,5 °C. Для сравнения, раньше самым холодным для Минска 23 сентября выдалось в 1956 году: тогда было -1,4 °C.