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Шанс на бабье лето еще есть, а одно в Беларуси уже было в сентябре

24.09.2019 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Придет ли в октябре в Беларусь бабье лето, сказать точно пока нельзя. Но, судя по народным приметам, шанс есть.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Осенью бабье лето бывает несколько раз. В народе одно называют молодым (оно бывает в сентябре), а второе — старым (оно может быть в октябре). Считается, что бабье лето — это теплый период времени без осадков осенью, который случается после холодов. Одно такое бабье лето в Беларуси уже было в сентябре.

— Молодое бабье лето может начаться даже практически в августе, когда наступают холода, а потом возвращается тепло, — объясняет этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская.

Придет ли в Беларусь второе бабье лето в октябре, пока сказать сложно. Если оно и будет, то продлится не дольше, чем до праздника Покрова — 14 октября. В этот день в истории бывало, что даже шел снег.

— Есть данные из архивных материалов, что на Минщине на Покров люди ехали в церковь, и на обратной дороге пошел очень сильный снег, даже пришлось распрягать лошадей, чтобы их не смело.

По народным приметам, если в конце сентября и начале октября на деревьях крепко держатся листья, то зима наступит нескоро. Сейчас именно такая ситуация, и это дает надежду, что бабье лето все-таки к нам в октябре заглянет. С другой стороны, считается, что если журавли улетели на юг до 1 октября, то в ближайшее время похолодает. А из некоторых регионов Беларуси они уже улетели, хотя с юго-запада страны пока нет.

— Бабье лето не фиксировано в числах, оно географически привязано к местности, — отмечает Елена Довнар-Запольская. — Можно считать, что в граничащих с Польшей районах и сейчас бабье лето.

У самого названия «бабье лето» есть не одна трактовка. Традиционно считалось, что слово «баба» относится к замужней женщине, у которой есть хозяйство. Как только растает снег, она, согнувшись, стоит в поле, и разогнуть ей спину от работы некогда.

— Как такового лета она не видит, а когда уже урожай собран, осенью, лето возвращается и дает женщине передышку. Она может присесть, разогнуть спину и порадоваться последнему теплу, — объясняет Елена Довнар-Запольская.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще бабьим летом назывался период времени, когда осенью женщины плели венки из чеснока и лука, чтобы они лучше хранились.

— В некоторых наших регионах, на Западе, бабьим летом считают время, когда неделя распределена между бабушками-повитухами. Если день теплый, то считалось, что у повитухи легкая рука, и это давало роженицам надежду, что все пройдет хорошо.

Какой все-таки будет погода в первой половине октября, белорусские синоптики расскажут только на следующей неделе. Как отметили в Белгидромете, тогда и будет составляться прогноз на второй месяц осени.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси оказывает скандинавский антициклон, сформированный в холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, в ночные часы при ясном небе ожидаются заморозки. В выходные незначительно потеплеет, но пойдут дожди.

 
 
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Придет ли в октябре в Беларусь бабье лето, сказать точно пока нельзя. Но, судя по народным приметам, шанс есть.
 
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