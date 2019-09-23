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Экологи поставят в Минске бассейн с пластиковым мусором

24.09.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске поставят бассейн с пластиковым мусором. Он появится на день, 25 сентября, возле торгового центра Dana Mall. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Таким образом белорусские экологические активисты поддержат мировые экологические акции и проведут в Минске пикет «Покед, пакет!», согласованный с городскими властями.

«Поплавать» в бассейне, переполненном пластиковым мусором, сможет любой желающий. А общественные активисты и известные блогеры, одетые в пластиковые плащи и балаклавы, поделятся своими лайфхаками: как вежливо отговорить продавцов от упаковывания вашего апельсина в пластиковый пакет, куда и как выбрасывать использованные пакеты, как не использовать лишний пластик, и не только.

Необычное мероприятие устроят в 13.00 на площадке у главного входа в торгово-развлекательный центр Dana Mall.

 
Теги: Минск
 
 
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Такой бассейн появится 25 сентября возле торгового центра Dana Mall.
 
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