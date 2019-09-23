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Ура! В Гомельской области тоже начинают включать отопление
24.09.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области начался отопительный сезон. Пока тепло подают в объекты социальной сферы, сообщили в ЖКХ.
Решение было принято в Гомельском облисполкоме накануне. Гор- и райисполкомы самостоятельно будут определять, когда включать отопление.
В Гомеле, к примеру,
Жилфонд традиционно подключат к отоплению при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов. Однако прошлой осенью местные чиновники
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В Гомельской области начался отопительный сезон. Пока тепло подают в объекты социальной сферы, сообщили в ЖКХ.
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