Ура! В Гомельской области тоже начинают включать отопление

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области начался отопительный сезон. Пока тепло подают в объекты социальной сферы, сообщили в ЖКХ.

Решение было принято в Гомельском облисполкоме накануне. Гор- и райисполкомы самостоятельно будут определять, когда включать отопление.

В Гомеле, к примеру, сообщает городской журнал «Белка», тепло уже начало поступать в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки.

Жилфонд традиционно подключат к отоплению при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов. Однако прошлой осенью местные чиновники решили не придерживаться формальностей — и распорядились подать тепло в квартиры, не дожидаясь указанных в инструкциях температурных норм.