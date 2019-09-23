28 сентября на Кореличчине пройдёт районный субботник

Источник материала: Полымя

Кореличский районный исполнительный комитет принял решение провести в Кореличском районе на добровольной основе 28 сентября 2019 г. районный субботник на рабочих местах либо путем участия в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние населенных пунктов.



Денежные средства, заработанные в день проведения районного субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на расчетный счет Кореличского районного исполнительного комитета № BY07AKBB36415180000304200000, ЦБУ № 411 филиала № 413 АСБ «Беларусбанк» в городе Лида, ВІК AKBBBY21413, УНП 500068497 и направляются на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта района, а также прочие расходы. Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 28 сентября 2019 г. является рабочим днем, проводится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами.