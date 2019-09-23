Отопление включают в жилфонде, общежитиях, учебных учреждениях Минска

Источник материала: Полымя

В Минске сегодня включают отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.





С 23 сентября тепло начали подавать в детские учреждения, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы и библиотеки столицы.

Минчане могут узнать дату включения отопления в квартирах онлайн и по телефону — такую услугу предоставляет Центр информационных технологий Мингорисполкома. Ответы на интересующие вопросы приходят через чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram. Для этого нужно ввести улицу и номер жилого дома. Аналогичный сервис есть на сайте «Мой Горад» 115.бел в разделе «Контакт-центр ЖКХ». Информацию также можно получить, позвонив в Контакт-центр ЖКХ по номеру 115.

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала. При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления.

В прошлом году отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. С 1 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.

Для правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя отопление включается постепенно. Сначала тепло приходит на объекты социальной сферы, затем в жилые дома, причем полное включение отопления в жилфонде происходит в течение четырех-пяти дней. В последнюю очередь отопление включают в административных зданиях.