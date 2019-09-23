Общественный транспорт в городах Беларуси станет электрическим

Источник материала: Единство

Беларусь приняла решение о развитии электротранспорта как национального приоритета. По словам замминистра, сегодня в нашей стране производятся все его виды, кроме самолетов. Имеются инновационные собственные разработки электромобилей. В республике активно развивается такой пассажирский транспорт, как электробусы, трамваи, троллейбусы и электропоезда.

– Только в Минске сейчас эксплуатируются 80 электробусов и еще по одному – в каждом областном центре, – отметил замминистра.

В настоящее время в Беларуси разрабатывается новый вид электробуса, который будет соответствовать требованиям и стандартам ЕС. Данную технику планируется экспортировать в Европу.

– В развитии национальной структуры наша страна руководствуется тем, что ее географическое расположение формирует своего рода коридор. По нему электротранспорт следует с Запада на Восток и обратно, а также из Северной Европы в Южную. Одним из препятствий для увеличения доли электротранспорта является ограничение возможности в трансграничном перемещении. Поэтому необходима координация усилий стран по формированию единых подходов к зарядным станциям и техобслуживанию, – считает Александр Корбут.

По мнению представителя министерства, Беларусь может выступить именно таким координатором по созданию данной инфраструктуры в своем регионе, а также стать надежным поставщиком электротранспорта.

Александр Корбут напомнил, что наша республика первой из числа стран СНГ стала участником Парижского соглашения, подписанного в 2015 году. Данный международный договор, в который входят 186 государств мира, направлен на сдерживание глобального потепления и изменения климата. Для этого необходимо принимать меры для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку рост их концентрации приводит к повышению температур.

Беларусь взяла на себя обязательства к 2030 году снизить эти выбросы на 28%. Но по результатам последних прогнозов, с учетом развития экономики наша страна сможет довести эту цифру до 33%. Не позднее февраля 2020-го республика предоставит соответствующий доклад об их выполнении.

– Но мы ставим перед собой и более амбициозные цели – стать к 2050 году низкоуглеродной страной. Одно из решений проблемы – переход к электрическому транспорту. Также в числе конкретных мер для достижения цели – более широкое использование возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективного жилья, внедрение в экономику безуглеродных технологий, введение углеродного налога. Параллельно Беларусь работает над эффективностью поглощения парниковых выбросов природными экосистемами, – рассказал заместитель министра.

Дополнительно

Саммит ООН по климату открывается 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке. В нем принимает участие и белорусская сторона.

Генеральный секретарь ООН считает, что изменение климата является одной из главных проблем нашей эпохи, а ее решение может стать поворотным моментом истории, поскольку глобальное потепление угрожает самому существованию человечества. Главная цель данного международного форума – согласование конкретных путей выполнения Парижского соглашения.