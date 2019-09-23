Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям обследовали частные дома

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В преддверии начала отопительного сезона работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям при обследовании частных домов уделяют особое внимание состоянию печей. По словам спасателей, многие недобросовестные сельчане не утруждают себя заботами о собственной безопасности, полагая, что беда обойдет их стороной. И это при том, что некоторые из них уже сталкивались с пожаром лицом к лицу. Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием их неравномерной осадки или в результате действия высокой температуры. Также работники Борисовского горрайотдела акцентируют внимание на наличии автономных пожарных извещателей, ведут беседы о недопустимости курения в постели, злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, проводится подробный инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, хозяевам домов вручаются соответствующие памятки.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.