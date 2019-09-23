Минчане ехали на автобусе в Германию, на остановке в Польше вышли покурить. Автобус уехал без них

Источник материала: Tut.by

Павел Бортник — преподаватель института культуры и музыкант. В сентябре знакомая оперная певица пригласила его в Берлин отыграть три концерта и купила билет на автобус FlixBus. На остановке в Польше Павел и еще двое пассажиров вышли покурить. «Водитель видел, что они стоят на улице, но, не сказав им и слова, закрыл дверь и уехал, — рассказывает Екатерина Давыдова, жена Павла. — В салоне у мужа остались документы и дорогая гитара».



По словам пассажиров, оставшихся на остановке, они ехали на этом автобусе. Скриншот видео в редакцию прислал Святослав — один из пассажиров

По словам Екатерины, ее муж много путешествует по работе. Раньше ездил с другим перевозчиком, но после того как там изменили правила для пассажиров, пересел на FlixBus.

— У Павла очень дорогая гитара, сдавать ее в багаж жалко, — поясняет выбор мужа Екатерина. — А FlixBus разрешает брать музыкальные инструменты в салон.

Дважды поездки супруга были спокойными, третья — не удалась.

— 11 сентября по дороге из Варшавы в Берлин у них была остановка в городе Свебодзин (Польша. — Прим. TUT.BY). Сколько она продлится, водитель не объявил, — передает слова супруга собеседница. — Павел и еще двое мужчин вышли покурить. Они стояли где-то в полутора метрах от автобуса. И в какой-то момент заметили: водитель закрыл дверь в салон — и уехал. Муж с ребятами махали ему в след, кричали, но бесполезно. Причем, они уверены, шофер видел, что забрал не всех пассажиров.

— Зачем он тогда уехал?

— Сложно сказать. От того момента, как они отошли покурить, до отъезда прошла минута-две, — делится мнением Екатерина.

Из троих пассажиров паспорт с собой был лишь у одного, рассказывает Екатерина. У Павла в салоне были гитара, паспорт и личные вещи. С собой — только деньги.

— О ЧП они сообщили в местную полицию, но там, видимо, не захотели заниматься этим делом и не начали расследование, — восстанавливает происходящее супруга. — На попутке муж с друзьями по несчастью поехали в сторону Германии. Ближе к 11 вечера они добрались до города Жепень, участок местной полиции уже не работал, зато хозяин гостиницы подсказал, что на железнодорожной станции можно без паспорта купить билет до Германии.

Так мужчины оказались во Франкфурте, где сообщили о своем ЧП немецкой полиции.

— Центральный офис FlixBus находится в Берлине, — продолжает собеседница. — Полиция туда позвонила, спросила данные шофера, но никакой информации компания не предоставила. Единственное — там посоветовали, чтобы пострадавшие подъехали к ним и оставили заявления о пропаже вещей и документов. Тогда, сказали, они начнут искать багаж.

По словам собеседницы, заявление во FlixBus Павел и двое других пассажиров написали в четверг, 12 сентября. Кроме того, Екатерина пробовала связаться с компанией-перевозчиком через сайт и соцсети. В одном из писем ей ответили: у FlixBus время остановок ограничено, и пассажир обязан придерживаться этого графика. Если человек не вернулся в автобус, водитель имеет право продолжить поездку.

— Но муж стоял рядом с автобусом, — не скрывает эмоций девушка. — В том же письме они сообщили, что свои вещи он может забрать в Берлине, но никаких вещей там не было.

— В консульстве Беларуси в Берлине мне выдали временный документ, по которому я смог вернуться домой, — рассказывает Павел. — Заявление в полиции в Германии у нас с ребятами так и не приняли. Сказали, раз преступление произошло на территории Польши, нужно обращаться к ним. В выходные я выступал. Когда отыграл концерты, мы с одним из парней, с которым 11 сентября остались в Свебодзине, поехали в Варшаву и пошли в участок. Пояснили, что с нами произошло. Там сообщили: то, что водитель нас оставил, — это не преступление. Это наши дела с компанией-перевозчиком, при этом пропажей вещей они займутся.

По словам Павла, 13 сентября один из его коллег по несчастью получил сообщение, в котором представители перевозчика подтвердили, что вещи белорусов у них, и попросили их описать.

— Слава (молодой человек, который вместе с Павлом остался на остановке. — Прим. TUT.BY) все описал и уточнил, где именно можно все забрать, — возвращается к тем событиям Павел. — Адрес ему сообщили только к вечеру 17 сентября. К счастью, мы еще были в Польше. До автобуса на Минск оставалось четыре часа. Мы взяли такси — и поехали за вещами.

Место, вспоминает Павел, находилось на окраине города. Там они с трудом отыскали офис FlixBus, где «какой-то мужчина» вернул им их вещи.

— Когда мы стали спрашивать, кто он такой, он начал говорить, что не имеет никакого отношения к автобусной компании, — не скрывает эмоций Павел. — При этом настаивал, чтобы мы расписались о получении вещей, но мы не стали этого делать — были настолько злы из-за этой ситуации. К тому же нужно было спешить на автобус до Минска.

— Все вещи на месте?

— Не хватает дезодоранта, который лежал в сумке, и пауэрбанка, что оставался в салоне на столике.

— Что вы собираетесь делать?

— Писать или звонить во FlixBus смысла нет. Мы пробовали — безрезультатно. Я жду ответа из польской полиции. Если установят, что вещи у нас все-таки украли, буду судиться с перевозчиком, — отвечает собеседник. — В другом случае придется оставить это дело.

В начале прошлой недели TUT.BY обратился в пресс-службу FlixBus с просьбой прокомментировать ситуацию. Но к утру 24 сентября ответа мы так и не получили.

«Обычно в таких случаях стюардесса или водитель связываются с пассажиром по мобильному»

Юристы поясняют: взаимоотношения пассажиров и перевозчика прежде всего определяются правилами перевозчика.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— В правилах, действующих для компаний группы Flix (к ним относится FlixBus), что размещены на их сайте, сказано: пассажир обязан соблюдать время, которое выделено на остановку и указано водителем или обслуживающим персоналом, — поясняет ситуацию Елена Кагарлицкая, адвокат Минской областной коллегии адвокатов. — Если пассажир не вернулся в автобус по окончании выделенного для остановки времени, водитель может продолжать поездку. При этом он не будет нести ответственность за отсутствие пассажира.

По словам адвоката, в правилах не написано, должен ли водитель FlixBus сделать что-то, чтобы найти затерявшегося пассажира.

— Обычно в таких случаях стюардесса или водитель связываются с пассажиром по мобильному, который тот указывает, оформляя билет, — приводит пример адвокат. — Или как вариант — водитель 10−15 минут ждет опаздывающего. Однако бывают ситуации, когда рейсовый международный автобус идет со значительным опозданием и каждая минута ожидания может повлечь негативные последствия для других пассажиров. В таких ситуациях водитель имеет право никого не ждать. При этом плата за проезд опоздавшему пассажиру не возвращается.

Что касается вещей, на сайте перевозчика есть раздел «бюро находок». Через него перевозчик предлагает искать оставшиеся в автобусах вещи.

— На сайте указано, что максимальный срок отправки уведомления об обнаружении или потере вещей составляет 14 дней, — останавливается на деталях Елена Кагарлицкая. — Исходя из истории, произошедшей с Павлом, ответ от перевозчика с указанием местонахождения вещей был направлен в течение указанного срока. Соответственно, нарушений в сроке обнаружения багажа у перевозчика нет.

К тому же, по правилам данного перевозчика, ручная кладь и ее содержимое всю поездку остаются под присмотром пассажира. Сам пассажир за ними и следит. Водитель отвечает только за сумки и чемоданы, которые сданы в багаж.

— Порядок возврата оставленных вещей в правилах данного перевозчика не указан, — говорит адвокат. — В правилах, например, другого международного перевозчика личные вещи, которые нашли в салоне и установили, чьи они, по возможности направляют в местный офис обслуживания клиентов компании. Если хозяин имущества не установлен, то такие вещи передают в службу безопасности автовокзала или полицию города назначения. К тому, как Павлу возвращали вещи и что за документы предлагали подписать, есть существенные вопросы. Однако, так как молодой человек отказался подписывать и брать какие-то бумаги, у нас нет возможности их прокомментировать.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию во время поездки на международном рейсовом автобусе, Елена Кагарлицкая советует:

— Заранее внимательно ознакомьтесь с правилами перевозки пассажиров и багажа. Все ценные вещи, в первую очередь деньги и документы, старайтесь держать при себе. Нелишним будет заранее почитать отзывы о данном перевозчике и решить: готовы вы доверить себя и свой багаж такому перевозчику или нет.