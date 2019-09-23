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Водная феерия и шоу силовиков. Что можно будет увидеть на «Дажынках» в Браславе

24.09.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе в эти выходные, 28−29 сентября, пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкi-2019». Выбрали для вас из программы самые яркие зрелища.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Водная феерия

Где: набережная озера Дривяты

Когда: 10.45−11.15

Показательные выступления МЧС (вертолеты МИ-8, МИ-26, АС-355, самолет АН-2, гидроцикл, флайбордист).

Когда: с 11.15.

Показательные выступления воспитанников парусной школы Браслава, областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 имени Н. Генова из Новополоцка (академическая гребля, проезд с флагами, фигурное катание, слалом, пирамида).

Молодежная площадка

Где: ул. Стадионная

Когда: 9.00−16.00

Интерактивная зона «Авто-city»: выставка автомобилей, «go-go dancing», аэрография, автогонки, компьютерные игры на приставке Хbox, бармен-шоу.

Спортивная зона: соревнования по гиревому спорту, флешмоб, показательные выступления тренеров по степ-аэробике.

Детская зона: аквагрим, Твистер, 3D шахматы.

Благотворительная ярмарка (сбор средств на лечение ребенка), работа ремесленников, мастер-класс по изготовлению бумажных птиц в технике оригами.

Интерактивная площадка ГАИ

Где: СШ № 2 (ул. Стадионная, 1)

Когда: 10.00−16.00

Конкурсы: «Ковер безопасности», «Внимательный участник», «Юный байкер», «Интерактивный тир», «Рисунок», «Картинг», «Силач», «Альпинист», соревнования по мотоболу, на знание ПДД, по сбору пазлов, выдаче прав, детских машин и др.

Фотозона, выставки спецтехники и вооружения, мотоциклов и ретроавтомобилей.

Интерактивная площадка МЧС

Где: ул. Гагарина (скейтплощадка)

Когда: 10.00−17.00

Квест-игра «Академия супергероев» («Обезвредь криптонит», «Просканируй нарушения», «Перехвати шифровку», «Сразись с файерменом» и др.). Фотозона МЧС «Жизнь — это не кино». Аттракционы «Дымокамера», «Альпинист», «Попади в цель». Интерактивы со зрителями.

Выставка техники и оборудования: подъемник, снегоход, квадроцикл, автомобиль быстрого реагирования, автолестница и др.

Показательные выступления десантников

Где: зеленая зона напротив пляжа на озере Дривяты (у стоянки)

Когда: 11.30−11.45 и 14.15−14.30

Свое мастерство покажут военнослужащие Витебской 103-й отдельной мобильной бригады, занявшие 1-е место по рукопашному бою среди силовых структур.

Показательные выступления пограничников

Где: зеленая зона напротив пляжа на озере Дривяты (у стоянки)

Когда: 12.45−13.00

Показательные выступления военнослужащих Полоцкого пограничного отряда запланированы на 15 минут — с 12.45 до 13.00. Но с 9.00 до 16.00 пограничники покажут выставку своего оружия и специальной техники, модернизированной белорусскими предприятиями.

Показательные выступления по мотоболу

Где: проезжая часть набережной озера Дривяты (рядом со спасательной станцией)

Когда: 12.00−12.30

Свое мастерство продемонстрируют воспитанники Новополоцкой школы ДОСААФ.

Мастер-класс по спочану

Где: возле стадиона клуб «Дривятич» (ул. Стадионная)

Когда: 9.30−14.00

Самурайский поединок. Современный вид японских единоборств, фехтование на безопасных мечах.

Полная программа фестиваля-ярмарки — на сайте облисполкома.

 
 
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В Браславе в эти выходные, 28−29 сентября, пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2019″. Выбрали для вас из программы самые яркие зрелища.
 
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