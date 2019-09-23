В Гродно начинается вакцинация против гриппа

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области начинается вакцинация против гриппа. На днях вакцины, закупленные Министерством здравоохранения и одобренные Всемирной организацией здравоохранения, поступят во все городские и районные поликлиники, сообщает «Гродненская правда».



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— Рекомендуется делать прививки детям, особенно в возрасте от шести месяцев до трех лет, и пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни сердца, почек, легких и печени. На бесплатной основе могут прививаться беременные, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ, средних и высших учебных заведений. В этот список добавлены и взрослые, которые с высокой вероятностью могут заболеть в связи со своей профессиональной деятельностью. Это работники медицинских и образовательных учреждений, — рассказала главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Гринко.

Для бесплатной вакцинации закуплена трехвалентная российская вакцина «Гриппол+». Ее используют уже не первый год. Несмотря на неизменное название, состав вакцины постоянно меняется в зависимости от штаммов вирусов гриппа, которые чаще всего встречались в прошлом году. Бесплатная вакцинация проходит в поликлиниках по месту жительства. Также привиться можно и другими вакцинами: нидерландской «Инфлювакс» и французской «Ваксигрипп», но уже на платной основе.

В прошлом году вакцинацию прошли около 40% жителей Гродненской области, из них 75% населения, относящегося к группам риска. Такого же результата ожидают и в этом сезоне.

— Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму вероятность заболевания и возникновения осложнений, — говорит Наталья Гринко. — Кроме того, болезнь у привитых людей протекает значительно легче, чем у тех, кто не прошел вакцинацию. Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не поможет вам теперь. Это связано с постоянной изменчивостью вируса.

Прививку не стоит делать, если вы заболели или же обострилась хроническая патология. Непосредственно перед прививкой каждого осмотрит медицинский работник, который установит наличие показаний или противопоказаний к вакцинации.