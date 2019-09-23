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На автослесаря из Борисова завели дело: он рассылал по Viber-чатам порнографические фото
24.09.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 23-летнего жителя Борисова расследуется уголовное дело о распространении порнографии. По материалам дела, он год делал рассылку интимных фото по Viber-чатам,
Как подсчитали следователи, с февраля 2018-го по апрель 2019-го мужчина в нескольких групповых чатах разослал более 75 порнографических изображений.
Раньше у 23-летнего автослесаря из Борисова проблем с законом не было.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.
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Раньше у парня проблем с законом не было.
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