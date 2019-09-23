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«Дети одни не выходят». В Кобринском районе возле школы бродит свора собак
24.09.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле средней школы агрогородка Дивин Кобринского района бегает свора собак, сообщили TUT.BY обеспокоенные сельчане.
Жители агрогородка Дивин с недавних пор боятся отпускать своих детей в местную среднюю школу одних — из-за своры собак, которые бродят по территории учебного заведения. Читательница TUT.BY, которая просит не указывать ее имени, прислала в редакцию фотографии.
— Представьте, двенадцать собак бегают возле входа! Они гуляют по крыльцу перед дверями. Я сегодня заводила ребенка в школу и сама испугалась, когда одна из собак зарычала, а другие залаяли. Сняла кофту и их отогнала. Дети, бывает, из школы не выходят, ждут, чтобы собаки прошли, — рассказывает местная жительница.
Местные власти в курсе проблемы. Ожидается, что в ближайшее время вопрос решится, обещает председатель Дивинского сельисполкома Вера Пикула.
— Работник ЖКХ, который занимается отловом, пока в отпуске. Люди ко мне приходили, мы заявки подали. Уже и на Брест выходили, спрашивали, может быть, оттуда кто-то сможет помочь с отловом.
Собаки, которые бегают вокруг школы, с ошейниками, не бродячие, пояснили в сельисполкоме. При этом хозяева не спешат забирать своих питомцев домой.
— Хотя мы всегда говорим на сельских сходах: люди, ну вы же в ответе за тех, кого вы приручили.
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Проблему пока не могут решить - работник, который занимается отловом, говорят, сейчас в отпуске.
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