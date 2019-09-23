Руководство района встречается с населением Будакошелевщины

Источник материала: Газета Авангард

Встречи руководства района с населением по месту жительства и трудовыми коллективами продолжают быть актуальными и востребованными.

Так, на этой неделе встречу с работниками РУП «Белоруснефть-Особино» провел председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник. Глава района проинформировал о социально-экономическом развитии Будакошелевщины и ответил на вопросы трудящихся.









Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом Гусевицкой средней школы. Внимание педагогов было акцентировано на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, переписи населения, строительстве станций обезжелезивания, жилья, наведении порядка на земле.









Поступившие вопросы разъяснены, а требующие проработки взяты на контроль.

Инна ВИШЕНКО