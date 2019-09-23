Ура, скоро согреемся! В жилфонд Витебска начинает поступать тепло

Источник материала: Tut.by

С 24 сентября в Витебске начнет поступать тепло в квартиры, общежития, гостиницы, учебные учреждения. Соответствующее решение принял горисполком, сообщают «Витьбичи».

В течение трех дней, с 24 по 26 сентября, батареи должны включить во всех домах в Витебске и пригородных поселках Тулово и Кировский.

Однако, если на улице будет выше плюс 10 градусов, включат режим протапливания. При устойчивой положительной температуре воздуха в местах общего пользования, подъездах, имеющих техническую возможность, отопление отключат.





Напомним, в Витебской области с 23 сентября начался отопительный сезон: тепло в первую очередь подают в социальные объекты. Такое решение принял облисполком. Однако, включать или нет батареи, каждый регион решает самостоятельно — в зависимости от погоды.

В этом году отопительный сезон в регионе стартовал рано. Для сравнения, в 2018 году он начался 28 сентября. Вначале тепло стали подавать в соцобъекты, а с 3 октября — и в жилфонд. В 2017 году осень была теплее, и батареи включили почти на неделю позже: 3 октября — в объектах соцсферы, 5 октября — в домах.