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Ура, скоро согреемся! В жилфонд Витебска начинает поступать тепло
24.09.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 24 сентября в Витебске начнет поступать тепло в квартиры, общежития, гостиницы, учебные учреждения. Соответствующее решение принял горисполком,
В течение трех дней, с 24 по 26 сентября, батареи должны включить во всех домах в Витебске и пригородных поселках Тулово и Кировский.
Однако, если на улице будет выше плюс 10 градусов, включат режим протапливания. При устойчивой положительной температуре воздуха в местах общего пользования, подъездах, имеющих техническую возможность, отопление отключат.
Напомним, в Витебской области с 23 сентября
В этом году отопительный сезон в регионе стартовал рано. Для сравнения, в 2018 году он
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В течение трех дней, с 24 по 26 сентября, батареи должны включить во всех домах в Витебске и пригородных поселках Тулово и Кировский.
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