ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ура, скоро согреемся! В жилфонд Витебска начинает поступать тепло

24.09.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 24 сентября в Витебске начнет поступать тепло в квартиры, общежития, гостиницы, учебные учреждения. Соответствующее решение принял горисполком, сообщают «Витьбичи».

В течение трех дней, с 24 по 26 сентября, батареи должны включить во всех домах в Витебске и пригородных поселках Тулово и Кировский.

Однако, если на улице будет выше плюс 10 градусов, включат режим протапливания. При устойчивой положительной температуре воздуха в местах общего пользования, подъездах, имеющих техническую возможность, отопление отключат.


Напомним, в Витебской области с 23 сентября начался отопительный сезон: тепло в первую очередь подают в социальные объекты. Такое решение принял облисполком. Однако, включать или нет батареи, каждый регион решает самостоятельно — в зависимости от погоды.

В этом году отопительный сезон в регионе стартовал рано. Для сравнения, в 2018 году он начался 28 сентября. Вначале тепло стали подавать в соцобъекты, а с 3 октября — и в жилфонд. В 2017 году осень была теплее, и батареи включили почти на неделю позже: 3 октября — в объектах соцсферы, 5 октября — в домах.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение трех дней, с 24 по 26 сентября, батареи должны включить во всех домах в Витебске и пригородных поселках Тулово и Кировский.
 
Новости дня
Новости общества
 
Руководство района встречается с населением Будакошелевщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика