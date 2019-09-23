|
Судьи сидят с теми, кого судили. Как живет показательная колония для коррупционеров
24.09.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исправительная колония № 3 в поселке Витьба считается образцово-показательной. Именно здесь отбывают наказание бывшие судьи, правоохранители, чиновники, бизнесмены. Недавно сюда один за другим стали прибывать осужденные по «делу медиков».
«Если кто-то думает, что ИК-3 — санаторий, это большое заблуждение, — рассказал TUT.BY недавно освободившийся предприниматель. — Александр Кнырович работает в деревообрабатывающем цеху, профессор Александр Белецкий просто пенсионер, он не может заниматься медициной — запретили даже говорить об этом. Когда он только прибыл на зону, я был в шоке от его вида».
Исправительная колония № 3 (в народе — «Витьба» — по названию поселка, где находится) — учреждение относительно молодое. Когда-то здесь располагался лечебно-трудовой профилакторий, потом его переделали в колонию для несовершеннолетних, позже — в исправительную колонию для тех, кого впервые приговорили к лишению свободу. «Колония для б/с» — «Витьбу» называют и так, аббревиатура расшифровывается как «бывший сотрудник» или «безопасное содержание». Именно сюда со всей Беларуси свозят осужденных, которые носили погоны и занимали высокие должности.
«Наркоманский отряд находится в самом ужасном корпусе»
— Сразу хочу отвергнуть мнение, что ИК-3 — это санаторий, где сидят только «бээсники», — говорит предприниматель, который в этом году освободился и согласился рассказать TUT.BY про особенности «Витьбы». — Бывших сотрудников там порядка 25% — это люди, которые служили в милиции и других правоохранительных органах, работали в судах, были чиновниками. В колонии сейчас более 1380 человек при общей загрузке порядка 800, то есть зона прилично перегружена. Есть наркоманы (так собеседник здесь и далее называет осужденных за незаконное распространение наркотиков. — Прим.TUT.BY) — около 400 человек, б/с — более 300, остальные — больше 600 человек — «суповой набор» из воришек, убийц, насильников, мошенников и др.
В колонии три корпуса и 12 отрядов, некоторые из них объединены. Наркоманский отряд находится в самом ужасном корпусе, примерно 1970 года постройки — там сырость, плесень, с крыши течет, в бараке спит по 60−70 человек. Наркоманы — молодые люди, в среднем им 23 года. У них сроки — бесконечность — десять лет и выше. Через десять лет я не хочу жить в этой стране, потому что выйдет огромное количество людей, которые прошли свое становление в местах лишения свободы. Они полностью впитали в себя, как губка, ту культуру и поведение, и навсегда потеряны для общества. Они не знают, что такое работать, потеряли все ценности. Социальной реабилитации после тюрьмы нет. Силовики думали, что им дадут огромные сроки, и они будут там вкалывать от заката до рассвета. В ИК-3 наркоманы чистят руками медную проволоку. Эффективность такого труда нулевая, интеллектуальная составляющая нулевая. К чему мы придем в конце?
В одном корпусе с наркоманами находится еще один объединенный отряд, где сидят осужденные по разным статьям, в том числе коррупционеры — например, бывший судья
Но хочу сказать, что после Володарского (СИЗО № 1 в Минске. — Прим. TUT.BY) — это небо и земля. На Володарке нары в три-четыре этажа, но места все равно не хватает — люди спят по очереди. Постоянная сырость и грязь — там это норма. Ну, и сама атмосфера: стены и коридоры, которые помнят расстрелы. Когда идешь по старым крепостям, где люди дохли, как мухи, понятно, как себя ощущаешь.
Все, кто попадают в СИЗО, уходят с обвинительным приговором. Говорю это, чтобы люди не питали иллюзий. Как только человека взяли под стражу, его лишили свободы, у государства нигде не заложена в расходах оплата пребывания в этом «замечательном» месте (имеется в виду компенсация в случае оправдательного приговора. — Прим. TUT.BY). Человек по-любому получит срок, вопрос только какой — тюремный или ограничение свободы. У нас судьбу человека решает не суд, а оперативный работник или следователь. «Торг» по поводу срока, признания — все это происходит на стадии следствия.
Судья, с которым я сидел в следственном изоляторе, поведал мне страшную истину про судей: «Ты знаешь, почему не выносятся оправдательные приговоры? Потому что на сегодня судьи даже не знают, как их писать. Написать оправдательный приговор гораздо сложнее, чем просто скопировать текст из обвинения».
«Справа — насильник, слева — убийца, ты не можешь выбирать, даже если ты академик»
— Профессор
Конечно, осужденные помогли доктору, чем могли. Потом посылка от родных пришла. Семья его поддерживает, жена каждый день отправляет письма, дети и внук тоже пишут.
Никто из нас не выбирал, куда нас отправят отбывать наказание. И в колонии ты тоже не выбираешь, в каком отряде окажешься, с кем по соседству будешь спать. Вот академик Белецкий спит, а рядом один человек со сроком 24 года лишения свободы, второй — 21 год лишения свободы. Так что маньяк, убийца и заслуженный человек часто оказываются на одних нарах. Разделение на отряды, где сидят только чиновники или только экономические (осужденные за экономические преступления. — Прим.TUT.BY), нет. Исключение — наркоманы.
Для Белецкого в его 62 года семь с половиной лет лишения свободы — это смертный приговор, если не произойдет чудо. Но вероятность того, что он выйдет досрочно, чрезвычайно мала. Насколько мне известно, прошение о помиловании он пока не подал. Первое время он боялся глаза из-под бровей поднять. Свое дело академик не комментирует. Сразу сказал, что тема его профессиональной деятельности в отношении определенного круга лиц не подлежит обсуждению.
Вообще на зоне урки и мошенники объединяются сразу, интеллигентные люди насторожены, консолидировать их очень сложно. Но вот МЧСники, например, очень дружный народ, держаться друг за друга и помогают. О врачах такого сказать нельзя, они, как и чиновники, разрозненные и запуганные.
В ИК-3 также находится бывший замминистра здравоохранения
— К врачам относятся с уважением, они не будут знать нужды на зоне, — сообщил TUT.BY еще один недавно освободившийся из ИК-3 осужденный.
— Александр Белецкий, как и другие осужденные врачи, медициной заниматься не может, — поясняет освободившийся предприниматель. — Как только они прибыли на зону, им это объяснили: доктора никого не должны лечить, есть медчасть, подрывать ее авторитет не позволят. Белецкий — пенсионер, он может не работать. Чем занимается? Спортом, ходит пешком по убитому стадиону. Начинать нужно постепенно, потому что некоторые резко пошли — в итоге травмы. Так случилось с бывшим замминистра МЧС
Я не видел, чтобы на зоне кого-то доводили до смерти. Как могут, лечат. Но надо понимать, что медицина там и на воле — совершенно разные вещи. Особенно трудно людям с тяжелыми диагнозами. Например, у бывшего директора учебно-опытного предприятия БГУ
Дед Магомед и другие судьи на зоне
— По судьям есть закрытая спецуказивка — свидания по двое суток максимум, трое суток не дают, и сидят они свой звонок — ни замен, ни УДО им не светит, — рассказывает предприниматель. — Над ними никто не издевается, но им не простят.
В ИК-3, как я уже сказал, сидит бывший судья минского экономического суда Юрий Грушецкий. Кроме того, бывший зампред Белорусского военного суда
Те, кто дают взятки, тоже на «Витьбе». За спиной могут что-то говорить, но в глаза претензии не высказывают. Там другая жизнь. Чтобы приспособиться, нужно быстро стереть из памяти все свое прошлое.
В одной колонии сидят следователи и простые воришки, опера и наркоманы, судьи и убийцы. Есть только будет намек на угрозу — оперчасть об этом узнает и разводит конфликтующие стороны. Проводится четкая беседа, объясняют — поедешь отсюда — ШИЗО (штрафной изолятор. — Прим. TUT.BY), ПКТ (помещение камерного типа. — Прим. TUT.BY) или на другую зону, где условия будут хуже.
Воровских законов на зоне нет, эта система давно сломана, ДИН отработал четко. Мелкие отголоски понятий существуют, но больше по фильмам. «Смотрящие» есть, но это наработка администрации. Таким образом они получают нужную информацию, чтобы иметь постоянный контроль внутри коллектива. Есть актив — завхозы, дневальные, председатели секций. Они и есть власть на месте, выбирает их начальство.
Общество деградировало так, что начали анонимки писать даже внутри зоны, внутри этого ада, что раньше было уму непостижимо. В анонимках пишут, что у кого-то койка лучше. Или несколько человек скинулись, купили порошок — приходит анонимка, мол, разберитесь, — это уже побор (согласно внутренним правилам, осужденные не имеют права покупать и продавать товары внутри зоны. — Прим. TUT.BY). Так что истерия по поводу коррупции пронизывает все не только на свободе, но и на зоне.
«Кнырович читает лекции о бизнесе, Муравьев учит стихи на немецком»
— В ИК-3 отбывают наказания и бизнесмены — за экономические преступления, — продолжает собеседник. — Например,
Загрузить дешевым трудом на зонe возможно, но государство это сделать неспособно, потому что всего боятся: лучше ничего не делать, потому что если что-то сделаешь, сам можешь заехать на зону. Частников туда не пускают. Если предприниматель придет с коммерческим предложением к начальнику колонии, поверьте, начальник будет испытывать огромный страх, потому что завтра придет проверка и скажет, что здесь была коррупционная составляющая. На сегодня ни одна колония себя не окупает. Хотя с теми талантливыми людьми, которые там пребывают, зону можно было загрузить на 200%.
В ИК-3 в швейный цех достаточно маленький набор, в основном отправляют на деревообработку, есть сушилка, котельная, хлебопекарня (обслуживает исправучрждения), банно-прачечный комбинат и столовая. Говорить, что вырабатывается конечный продукт и есть добавочная стоимость, просто смешно. На руки люди почти ничего не получают за свою работу.
С проверками приходят сотрудники ДИН, прокуратура и большие чины силового блока. Никаких правозащитников я на зоне ни разу не видел (по закону, каждую колонию
«Играли в теннис на столе Козулина»
— В ИК-3 по сравнению с другими колониями хозяйственно-бытовые условия хорошие, — отмечает собеседник. — Самый плохой корпус — первый, как я уже говорил. Во втором корпусе — внешний ремонт. Дальше идет так называемая «Рублевка», но тут, как говорится, смех в зале. Изначально, когда строился этот корпус, планировалось, что там будут душевые кабины с горячей водой. Но в конце все обрезали. Горячая вода раз в неделю в бане. Хочешь мыться чаще, мойся холодной. Горячая вода — это роскошь, которую на свободе не ценят. Туалет, как в армии — типа «долбан», есть перегородки.
В спальнях по 36 человек, только в первом — больше 60. В новом корпусе («Рублевке») есть спальни, где по 20, по восемь и даже по шесть мест. Это мера стимуляции со стороны администрации. Прийти и сразу лечь на хорошее место? Так не бывает. Даже профессор Белецкий сначала спал рядом с человеком, который весит под 130 кг и храпит неимоверно. И он не ходил жаловаться, просто терпел.
Если ты маменькин сынок или неженка исполкомовская, конечно, тебе будет тяжело. На твои капризы и предыдущий статус никто не будет обращать внимание, про это лучше вообще не заикаться. Но человек ко всему привыкает, и к зоне тоже.
Нареканий по еде нет. Это, конечно, не ресторан, но от голода никто не умирает. Если кто-то будет рассказывать, что на «Витьбе» кормят гнилой капустой, не верьте. Готовят заключенные. Что дают? Перловку, макароны, которые превращаются в серую массу, супы (щи, борщ и рассольник), жареную курица и путассу, — все самое дешевое.
В свободное время можно читать (в библиотеке выбор небольшой, но есть даже литература на иностранных языках, в ИК-3 отправляют всех осужденных иностранцев), ходить в церковь, заниматься спортом. Я играл в настольный теннис на столе Козулина. Это самый лучший стол на зоне, его родственники осужденного купили. Так что спасибо бывшему кандидату в президенты (Александр Козулин в 2006 году был осужден на 5,5 лет лишения свободы за злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков, был признан политзаключенным. Находясь в ИК-3, объявлял голодовку. В 2008 году помилован специальным указом Лукашенко. В этой же колонии частично отбывали наказание политзаключенные Александр Отрощенков и Андрей Санников. — Прим. TUT.BY).
В зоне борются с мобильными телефонами, если нашли — это сразу ЧП, проводят расследование. В последнее время дали возможность чаще звонить, выходит по четыре звонка в месяц, каждый звонок до 15 минут. Это существенно сократило количество писем. Вы не представляете, как поддерживает мысль, что тебя ждут на свободе. Два-три года — это критический срок, после которого почти все разводятся.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о белорусской колонии, где рядом сидят следователи и простые воришки, опера и наркоманы, судьи и убийцы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)