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Лучший военный оркестр — в Осиповичах!

24.09.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Один из основных показателей успешной деятельности любого творческого коллектива — качественное выступление на конкурсах профессионального мастерства. Для армейских музыкантов этот своеобразный экзамен — конкурс военных духовых оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск Республики Беларусь, который не только дает дополнительный практический опыт, но и помогает перенять лучшее друг у друга. На прошлой неделе в Минске прошел финальный этап творческого соревнования. В этом году музыканты состязались в исполнении оркестрового репертуара: от военных маршей до классики и эстрады.

Лучший военный оркестр — в Осиповичах!

В номинации «Оркестры с численностью штата до 16 человек» соревновались 14 коллективов, среди которых и представители столицы артиллерии. Теперь осиповчане имеют дополнительный повод гордиться местными военными музыкантами: оркестр 51 гвардейской артиллерийской бригады занял первое место. С победой!

 
Теги: Минск
 
 
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Один из основных показателей успешной деятельности любого творческого коллектива — качественное выступление на конкурсах профессионального мастерства. Для...
 
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