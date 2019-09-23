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Борисовский РЭС планомерно готовится к отопительному периоду

24.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. № 362 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года», приказа Министерства энергетики от 10.06.2019 № 131 «О подготовке организаций, входящих в систему Министерства энергетики Республики Беларусь, к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года», ТКП 388-2012 (02230/0230) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», в соответствии с которыми, оформление паспорта готовности к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии и теплоисточников должно быть завершено до 1 октября включительно. Готовность объектов к работе в осенне-зимний период оформляется паспортом готовности в соответствии с графиком, утвержденным облисполкомом. К потребителям, не выполнившим условия готовности к работе в осенне-зимний период до 1 октября 2019 года, филиалом ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Минску и Минской области РУП «Минскэнерго»будут применены меры, предусмотренные статьей 20.11. КоАП. Проводятся мероприятиями определяющие объемы и сроки проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования , проверка состояния датчиков защиты и автоматики , готовность оперативно выездных бригад (ОВБ) к ликвидации последствий ЧС, план привлечения сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с сильными ветрами, сильными ливнями и другими стихийными бедствиями, вызванными неблагоприятными и (или) опасными гидрометеорологическими явлениями. Впереди еще много работы, так как от нас зависит надежность электрического снабжения и оперативность ликвидации технологических аварий, ведь подготовка к зиме – это важнейшая задача, требующая максимального профессионализма от каждого сотрудника.
 
Теги: Минск
 
 
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Подготовка к зиме требует максимального профессионализма. В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в...
 
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