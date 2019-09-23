Клоунотерапию начнут применять в 2020 году в больницах четырех областей Беларуси

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«Есть две инициативы, которые мы собираемся реализовать совместно с Белорусским обществом Красного Креста: по клоунотерапии и профилактике ВИЧ-инфекции. Координацией будет заниматься БОКК, Итальянский Красный Крест будет оказывать поддержку, делать мониторинг и оценку проектов», – рассказал Флавио Чириачи.

Клоунотерапию начнут применять в учреждениях здравоохранения Минской, Гомельской, Гродненской и Витебской областей. Проект будет реализован в несколько этапов. Первоначально будет организовано обучение волонтеров – тренеров Красного Креста с участием экспертов Итальянского Красного Креста. Далее тренеры будут обучать волонтеров в областных организациях БОКК, после чего можно начинать работу в больницах в своем регионе. «Исследования показывают эффективность такой терапии для реабилитации и восстановления детей, которые проходят через тяжелые стадии заболевания. Поэтому надеемся, что через клоунотерапию сможем помочь таким детям, оказать им психологическую поддержку», – отметил Флавио Чириачи.

Проект по профилактике ВИЧ-инфекции будет реализован в Минске и Гродно. Его цель – снижение распространения инфекции, повышение осведомленности людей о заболевании, уменьшение стигматизации тех, кто живет с ВИЧ. Как и в случае с проектом по клоунотерапии, планируется начать с тренингов. Предусмотрены акции по информированию населения о ВИЧ, снижении стигмы в отношении людей с инфекцией, оказании им психосоциальной помощи.

«Мы очень мотивированы на то, чтобы запустить эти проекты. Рады, что есть поддержка со стороны государственных органов и посольства Италии в Беларуси. Планируем дать старт в январе 2020 года», – сказал Флавио Чириачи.