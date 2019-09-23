ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям при поддержке редакции газеты «Адзінства» объявляет конкурс «Мой фактор безопасности»

24.09.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Присылайте их до 31 декабря 2019 года в адрес Борисовского горрайотдела по ЧС вместе с текстом, в котором будут использованы и продолжены фразы: «Я в безопасности, потому что…», «Мои родители в безопасности, потому что…», «Мои дети (друзья, если нет детей) в безопасности, потому что…». Лучшие работы будут определены представителями редакции газеты «Адзінства» и горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и опубликованы в одном из номеров газеты. Тройку победителей конкурса ожидают подарки и сувениры от МЧС. 

Фото можно отправить по электронной почте на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

в группу социальной сети ВК vk.com/bpr112 или по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина 113.

http://borisov.minsk-region.by

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делайте селфи-фото на фоне эмблемы МЧС, изображенной на баннере, на граффити, на пожарной аварийно-спасательной технике, на фасадах подразделений МЧС.
 
Новости дня
Новости общества
 
Военнослужащие Северо-западного оперативного командования вернулись с учений "Щит Союза-2019"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика