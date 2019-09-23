Борисовский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям при поддержке редакции газеты «Адзінства» объявляет конкурс «Мой фактор безопасности»

Источник материала: Единство

Присылайте их до 31 декабря 2019 года в адрес Борисовского горрайотдела по ЧС вместе с текстом, в котором будут использованы и продолжены фразы: «Я в безопасности, потому что…», «Мои родители в безопасности, потому что…», «Мои дети (друзья, если нет детей) в безопасности, потому что…». Лучшие работы будут определены представителями редакции газеты «Адзінства» и горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и опубликованы в одном из номеров газеты. Тройку победителей конкурса ожидают подарки и сувениры от МЧС.

Фото можно отправить по электронной почте на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

в группу социальной сети ВК vk.com/bpr112 или по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина 113.