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Военнослужащие Северо-западного оперативного командования вернулись с учений "Щит Союза-2019"

24.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Военнослужащие управления и воинских частей Борисовского гарнизона Северо-западного оперативного командования, которые были задействованы в совместном оперативном учении «Щит Союза-2019», сегодня организованно, без происшествий и в установленный срок вернулись в места постоянной дислокации» – сообщил журналисту borisovhistory.info первый заместитель командующего войсками – начальник штаба Северо-западного оперативного командования генерал-майор Валерий Гнилозуб. «Сегодня мы прибыли на родную белорусскую землю из Российской Федерации. На нас возлагалась ответственная и почетная задача, с которой мы справились на «отлично». Мы не только показали свои возможности, высокий уровень подготовки, продемонстрировали высочайшее качество выполнения поставленных задач, а также доказали, что военнослужащие СЗОК – это сплоченный коллектив профессионалов своего дела, который способен выполнить любые задачи», – сказал генерал-майор Валерий Гнилозуб, взяв ответное слово в ходе торжественной встречи. Напомним, что всего в учении «Щит Союза-2019» от Республики Беларусь принимали участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, более 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, 15 боевых самолетов и вертолетов. В том числе от войск Северо-западного оперативного командования: 1800 человек личного состава, около 70 танков и боевых бронированных машин, 25 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов. https://borisovhistory.info/2019/09/23/военнослужащие-сзок-это-сплоченный/
 
 
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Сегодня из Российской Федерации прибыл первый эшелон с военнослужащими, военной и специальной техникой воинских частей Северо-западного оперативного...
 
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