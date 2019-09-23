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Вот сколько минчан уже получают электронные жировки
24.09.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане могут
С июля у минчан появилась возможность оформить заявку на получение электронной жировки через сайт ерсц.бел. В этом случае извещение вам будут присылать только на электронную почту. За время работы услуги на виртуальные жировки перешло уже 25 тысяч минчан.
В Минске на распечатки извещений ежемесячно тратится около 4,5 тонны бумаги. Для производства каждой тонны уходит от 3,5 до 5 тонн древесины, то есть вырубается более двух десятков деревьев.
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В Минске на распечатки извещений ежемесячно тратится около 4,5 тонн бумаги.
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