Вот сколько минчан уже получают электронные жировки

Источник материала: Tut.by

Минчане могут получать жировки онлайн с июля этого года. «Портал коммунальной грамотности» сообщает , сколько человек за это время перешли на электронный вид извещений.

С июля у минчан появилась возможность оформить заявку на получение электронной жировки через сайт ерсц.бел. В этом случае извещение вам будут присылать только на электронную почту. За время работы услуги на виртуальные жировки перешло уже 25 тысяч минчан.

В Минске на распечатки извещений ежемесячно тратится около 4,5 тонны бумаги. Для производства каждой тонны уходит от 3,5 до 5 тонн древесины, то есть вырубается более двух десятков деревьев.