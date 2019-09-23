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Колясочнику из Мозыря, который выходил на улицу со второго этажа через окно, выделили подъемник

24.09.2019 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После публикаций в СМИ местные власти отреагировали на ситуацию мозырьского колясочника Виталия Ковалева, который спускался на улицу через окно своей квартиры на втором этаже.


Фото из личного архива Виталия Ковалева

Виталия положили в больницу — оказали медицинскую помощь, а в это время в подъезде его дома шли строительные работы. Среди старых неровных деревянных ступеней построили совершенно новые лестничные марши — для того, чтобы Виталий смог спускаться и подниматься на гусеничном подъемнике. Работы проводила местная коммунальная служба.

К тому же Территориальный центр социального обслуживания населения выделил в бесплатное пользование гусеничный подъемник, на который можно установить коляску. Однако процессом должен управлять другой человек, поэтому Виталий по-прежнему не имеет возможности выезжать на улицу самостоятельно.

Видео: Радио "Свобода"

Он просил выделить ему гусеничную коляску (специальная коляска-ступенькоход на гусеничном ходу - прим. ред.), которой он мог бы управлять сам, но такая стоит около 10 тысяч долларов, и местные власти его просьбу не удовлетворили. Ему дали в бесплатное пользование гусеничный подъемник (стоимость его — около 3−5 тысяч долларов).

«Оно стало безопаснее. Ну, если вдруг где-то, то, во всяком случае, с лестницы, а не из окна слететь", — говорит Виталий.

 
 
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После публикаций в СМИ местные власти отреагировали на ситуацию мозырьского колясочника Виталия Ковалева, который спускался на улицу через окно своей квартиры на...
 
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