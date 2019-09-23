|
С козлом и тигром (ну, почти). Минский зоопарк тоже поучаствовал в Tetris Challenge
24.09.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский зоопарк тоже поучаствовал в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото
Работники зоопарка, как и положено в этом флешмобе, выложили на землю свой рабочий инвентарь, в том числе метлы. Еще здесь есть морковка и другая снедь для животных.
Но самое главное, на снимке есть и питомец зоопарка — козел. А вот настоящего тигра в кадр не привели, вместо него использовали костюм тигра.
«Стань ближе к природе с Минским зоопарком!» — так этот снимок подписан в соцсети учреждения.
В челлендже поучаствовало уже немало белорусских служб. Например,
Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.
Как мы писали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото появилось в инстаграме учреждения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)