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С козлом и тигром (ну, почти). Минский зоопарк тоже поучаствовал в Tetris Challenge

24.09.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский зоопарк тоже поучаствовал в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото появилось в Instagram учреждения.

Работники зоопарка, как и положено в этом флешмобе, выложили на землю свой рабочий инвентарь, в том числе метлы. Еще здесь есть морковка и другая снедь для животных.

Но самое главное, на снимке есть и питомец зоопарка — козел. А вот настоящего тигра в кадр не привели, вместо него использовали костюм тигра.

«Стань ближе к природе с Минским зоопарком!» — так этот снимок подписан в соцсети учреждения.

В челлендже поучаствовало уже немало белорусских служб. Например, Минские кабельные сети, МЧС Минска и даже военные.

Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.

Как мы писали ранее, подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.

 
Теги: Минск
 
 
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