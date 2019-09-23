С козлом и тигром (ну, почти). Минский зоопарк тоже поучаствовал в Tetris Challenge

Источник материала: Tut.by

Минский зоопарк тоже поучаствовал в международном флешмобе Tetris Challenge. Фото появилось в Instagram учреждения.

Работники зоопарка, как и положено в этом флешмобе, выложили на землю свой рабочий инвентарь, в том числе метлы. Еще здесь есть морковка и другая снедь для животных.

Но самое главное, на снимке есть и питомец зоопарка — козел. А вот настоящего тигра в кадр не привели, вместо него использовали костюм тигра.

«Стань ближе к природе с Минским зоопарком!» — так этот снимок подписан в соцсети учреждения.

В челлендже поучаствовало уже немало белорусских служб. Например, Минские кабельные сети , МЧС Минска и даже военные .

Суть Tetris Challenge состоит в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.

Как мы писали ранее , подобный вид съемки называется ноллинг. Это метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии.