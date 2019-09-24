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В Вене ограбили ювелирный магазин. СМИ: один из нападавших - белорус

24.09.2019 22:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 23 сентября на окраине Вены ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники разбили витрину, ранили владельца магазина и его дочь, украли драгоценности и скрылись, пишет vienna.at. Австрийские СМИ пишут, что один из нападавших — белорус.


Фото: APA / LPD, взято с сайта vienna.at

Около 9.30 по местному времени двое мужчин разбили витрину ювелирного магазина и несколько раз выстрелили в воздух. В здании находился ювелир и его дочь, они получили травмы после нападения. Грабители забрали ювелирные изделия и убежали из магазина. Их какое-то время пытался преследовать владелец магазина. Но нападавшие остановили его и скрылись на припаркованном недалеко автомобиле.

Позже полиция нашла машину злоумышленников около чешской границы. Силовики опубликовали фото одного из нападавших. Это белорус Эдуард Жданович, пишет heute.at. По данным СМИ, на его имя была зарегистрирована машина, на которой скрылись грабители.

Количество украденных изделий и ущерб пока не озвучены. Других подробностей о нападавших пока также нет.

 
 
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Утром 23 сентября на окраине Вены ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники разбили витрину, ранили владельца магазина и его дочь, украли драгоценности и...
 
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