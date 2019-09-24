В Вене ограбили ювелирный магазин. СМИ: один из нападавших - белорус

Источник материала: Tut.by

Утром 23 сентября на окраине Вены ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники разбили витрину, ранили владельца магазина и его дочь, украли драгоценности и скрылись, пишет vienna.at . Австрийские СМИ пишут, что один из нападавших — белорус.



Фото: APA / LPD, взято с сайта vienna.at

Около 9.30 по местному времени двое мужчин разбили витрину ювелирного магазина и несколько раз выстрелили в воздух. В здании находился ювелир и его дочь, они получили травмы после нападения. Грабители забрали ювелирные изделия и убежали из магазина. Их какое-то время пытался преследовать владелец магазина. Но нападавшие остановили его и скрылись на припаркованном недалеко автомобиле.

Позже полиция нашла машину злоумышленников около чешской границы. Силовики опубликовали фото одного из нападавших. Это белорус Эдуард Жданович, пишет heute.at . По данным СМИ, на его имя была зарегистрирована машина, на которой скрылись грабители.

Количество украденных изделий и ущерб пока не озвучены. Других подробностей о нападавших пока также нет.