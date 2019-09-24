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В Вене ограбили ювелирный магазин. СМИ: один из нападавших - белорус
24.09.2019 22:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 23 сентября на окраине Вены ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники разбили витрину, ранили владельца магазина и его дочь, украли драгоценности и скрылись, пишет
Около 9.30 по местному времени двое мужчин разбили витрину ювелирного магазина и несколько раз выстрелили в воздух. В здании находился ювелир и его дочь, они получили травмы после нападения. Грабители забрали ювелирные изделия и убежали из магазина. Их какое-то время пытался преследовать владелец магазина. Но нападавшие остановили его и скрылись на припаркованном недалеко автомобиле.
Позже полиция нашла машину злоумышленников около чешской границы. Силовики опубликовали фото одного из нападавших. Это белорус Эдуард Жданович, пишет
Количество украденных изделий и ущерб пока не озвучены. Других подробностей о нападавших пока также нет.
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Утром 23 сентября на окраине Вены ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники разбили витрину, ранили владельца магазина и его дочь, украли драгоценности и...
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