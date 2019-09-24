В Кореличском районе принимаются заявки на фотоконкурс «Мама — мое счастье»

С 25 сентября по 11 октября третий раз в ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» пройдет фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню матери.
Конкурс проводится с целью отражения с помощью фотографии неотъемлемого счастья быть мамой на этой земле, а также создание условий для самореализации творческой личности посредством художественной фотографии и поиска новых форм работы с населением.
В фотоконкурсе могут участвовать все желающие (как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы), согласные с условиями фотоконкурса и положением.
Каждый желающий сможет проявить свое творчество и талант, предоставив самые интересные фото в следующих номинациях:
- «Два сердца, две жизни» – фотографии матери с ребенком (детьми);
- «В объективе мама» – фотографии женщины-матери;
- «Мама XXI века» – фотография профессии мамы (мама на работе);
- «Улыбка бабушки» – фотографии бабушек;
- «Приз зрительских симпатий».
Победитель в каждой номинации получит диплом и памятный приз.
Заявки принимаются до 11 октября 2019 года. Подробнее с положением фотоконкурса, а также с работами участников вы сможете ознакомиться в социальных сетях: ВКонтакте –
korelichi-rck.by/blog/2019/09/24/фотоконкурс-мама-мое-счастье-пос/