В Кореличском районе принимаются заявки на фотоконкурс «Мама — мое счастье»

Источник материала: Полымя





С 25 сентября по 11 октября третий раз в ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» пройдет фотоконкурс «Мама – мое счастье», посвященный Дню матери.

Конкурс проводится с целью отражения с помощью фотографии неотъемлемого счастья быть мамой на этой земле, а также создание условий для самореализации творческой личности посредством художественной фотографии и поиска новых форм работы с населением.

В фотоконкурсе могут участвовать все желающие (как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы), согласные с условиями фотоконкурса и положением.

Каждый желающий сможет проявить свое творчество и талант, предоставив самые интересные фото в следующих номинациях:

«Два сердца, две жизни» – фотографии матери с ребенком (детьми);

«В объективе мама» – фотографии женщины-матери;

«Мама XXI века» – фотография профессии мамы (мама на работе);

«Улыбка бабушки» – фотографии бабушек;

«Приз зрительских симпатий».

Победитель в каждой номинации получит диплом и памятный приз.

Заявки принимаются до 11 октября 2019 года. Подробнее с положением фотоконкурса, а также с работами участников вы сможете ознакомиться в социальных сетях: ВКонтакте – https://vk.com/korelichskiyrtskint , Одноклассники – https://ok.ru/profile/574350558124 и на сайте ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» http://korelichi-rck.by . Онлайн-голосование пройдет 12-13 октября. Подведение итогов и проведение церемонии награждения победителей фотоконкурса пройдет 14 октября в 16:00 во время торжественного открытия праздничного концерта-поздравления.

Положение фотоконкурса «Мама — мое счастье»

korelichi-rck.by/blog/2019/09/24/фотоконкурс-мама-мое-счастье-пос/