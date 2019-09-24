Пуск БелАЭС выходит на финиш: первый блок готов на 97%

Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительства произошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с системой кондиционирования.

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую, вместе с тем есть ряд вопросов, признал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Главное – мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», – сказал Румас.

Алексей Лихачев в свою очередь рассказал, что первый блок находится в высшей степени технической готовности - на 97%, сообщили в Совмине.

«Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ю мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», – заявил Лихачев.

Проблемы с системой кондиционирования

Информация о проблемах c системами кондиционирования и вентоборудования (и других подобных проблемах) при монтаже появилась на телеграм-канале Nexta_tv 23 сентября. В соответствии с размещенным там документом, в отношении одного из высокопоставленных руководителей компании-подрядчика было в итоге заведено уголовное дело по статье 252 УК Беларуси («коммерческий подкуп»).

Информацию о выявленных проблемах подтвердили на предприятии. БелАЭС совместно с генподрядчиком АО ИК «Атомстройэкспорт» провели служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования, сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Нарушения выявлены службой технического надзора Белорусской АЭС. «Все замечания по монтажу систем кондиционирования Белорусской АЭС устранены. Должностные лица, виновные в нарушении производства работ, удалены со строительной площадки», - рассказали на предприятии.

Кроме того, пересмотрена нормативная документация по организации контроля поступающих на строительную площадку Белорусской атомной электростанции приборов и оборудования, сообщает БелТА.

Напомним, что литовская сторона неоднократно критиковала Беларусь за выбор площадки для строительства атомной станции, а 3 мая обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. Белорусский МИД жестко отреагировал на это обращение, обвинив литовских коллег во лжи .