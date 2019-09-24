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Пуск БелАЭС выходит на финиш: первый блок готов на 97%
24.09.2019 20:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительства произошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с системой кондиционирования.
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую, вместе с тем есть ряд вопросов, признал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
«Главное – мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», – сказал Румас.
Алексей Лихачев в свою очередь рассказал, что первый блок находится в высшей степени технической готовности - на 97%,
«Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ю мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», – заявил Лихачев.
Проблемы с системой кондиционирования
Информация о проблемах c системами кондиционирования и вентоборудования (и других подобных проблемах) при монтаже появилась на
Информацию о выявленных проблемах подтвердили на предприятии. БелАЭС совместно с генподрядчиком АО ИК «Атомстройэкспорт» провели служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования, сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
Нарушения выявлены службой технического надзора Белорусской АЭС. «Все замечания по монтажу систем кондиционирования Белорусской АЭС устранены. Должностные лица, виновные в нарушении производства работ, удалены со строительной площадки», - рассказали на предприятии.
Кроме того, пересмотрена нормативная документация по организации контроля поступающих на строительную площадку Белорусской атомной электростанции приборов и оборудования,
Напомним, что литовская сторона неоднократно
Кроме того, на площадке периодически происходят различные ЧП. Совсем недавно там
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Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительства произошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с...
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