Магия монтажа. Мелания и Дональд Трампы не «охали» и «не ахали» от белорусского льна. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 24.09.2019

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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Александр Лукашенко собирал в окружении красивых девушек картошку.

Поставлена точка в смерти электросварщика, который погиб 13 августа на «Гомсельмаше».

Фраза Лукашенко о том, что Мелания и Дональд Трампы охали и ахали от белорусского льна всего лишь монтаж.