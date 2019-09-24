Зона для «випов», новые «дьютики», «кубики-обманки», отопление и импичмент Трампа - все за вчера

Оказывается, ряд белорусских банков хотят, но не могут выплачивать пенсии. «Сейчас большинство операций идет через карточки Беларусбанка, так как через него идут бюджетные и квазибюджетные финансовые потоки. Некоторые другие банки (Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк) тоже выплачивают пенсии. Но в гораздо меньшем количестве. Госорганы лоббируют Беларусбанк», — ранее говорил нам эксперт в банковских кругах. Что по этому поводу думает МАРТ?
Власти взялись за зарплаты аграриев: «Человек если теряет работу, то он должен понимать, что он теряет. Когда у него 300 рублей и от зари до зари работа, то он пойдет дворником или кем-то другим будет, эти 300 рублей получать. Но когда у него будет 1200 рублей и возможность получать две или две с половиной тысячи, то он будет держаться за это место, — считает помощник президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый. Как думаете, очередные «простослова»?..
На въезде в Беларусь откроются еще четыре duty free. Пока именно на въезде у нас есть один «дьютик» на автомобильном погранпереходе и еще два — в Национальном аэропорту Минск.
В известной гомельской школе № 15, где президент после скандала восстановил учителя, — новый директор. А куда отправили работать прежнюю, уволенную после всей этой громкой истории?
Кстати, родители, спросите своих школьников, как им новые котлеты и тефтели по-итальянски в школьном меню? Специалисты говорят, что появились очень интересные школьные блюда (а в чай стали класть меньше сахара).
А как там дела у студентов? Помните, что в октябре в Беларуси пройдет перепись населения? И студенты рассказывают, что их хотят привлечь к ней целыми группами и почти на месяц снять с занятий. Университет, конечно, все отрицает.
В Бресте за жестокое убийство 8-месячной девочки (по нашей информации, ее обезглавили) начали судить мать и ее знакомого. Процесс закрыли, но, мы, конечно, расскажем вам, чем дело закончится. Напомним, что ни смертная казнь, ни пожизненное в Беларуси к женщинам не применяются.
А знаете, кто такая Грета Тунберг? Еще год назад о ней не знал почти никто — а сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком. На днях девочка обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты. Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Ни в коем случае не пропустите текст о том, как в образцово-показательной исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебскомотбывают наказание бывшие судьи, правоохранители, чиновники, бизнесмены. Недавно сюда один за другим стали прибывать осужденные по «делу медиков». «Вы понимаете, кто такой Белецкий? Это светило мирового уровня! Я хочу, чтобы было безумно стыдно людям, которые называли его своим другом, потому что Александр Валентинович зашел на зону в «положняковом» костюме синего цвета». Муравьев учит наизусть стихи Гете, Кнырович читает лекции о бизнесе… Ох, не дай Бог.
Помните колясочника из Мозыря, который выходил на улицу из окна второго этажа? Ему наконец-то выделили подъемник. Не то, конечно, что он хотел, но хоть с высоты теперь, говорит, не упадет.
Может, вы уже не помните, но год назад мы рассказывали вам о семье из Могилевской области, которую в Украине дерзко ограбили по дороге на одесский курорт. За это время глава семьи сам смог отыскать подозреваемых, причем в другой стране, и добился, чтобы ему вернули украденное. «Еще до кражи телефон был «привязан» к аккаунту Сергея в Google, и настройки, видимо, новые хозяева поменять не додумались. Так мужчина стал следить за новой «жизнью» своего мобильного. Вот снимки домов и машин, вот купание людей в речке и так далее». Очень крутая история!
А вот — странная: минчане ехали на автобусе в Германию, на остановке в Польше вышли покурить. Автобус уехал без них. Вещи-то они, конечно, потом у перевозчика забрали, но злы были невероятно! А что говорят о таких ситуациях юристы?
Знакомьтесь — белорусская Золушка, актриса Саша Бортич. Ей несложно проехать голой по центру Москвы верхом на коне и похудеть на 20 кг, если это понадобится для роли. Играть на саксофоне, дважды стать (и не влюбиться!) партнершей секс-символа Данилы Козловского на съемках и не превратиться просто «в очередную красивую телку из тусовки». Вчера у Александры был день рождения — рассказываем и поздравляем!
А вы знали, что теперь кубики пресса можно сделать не изнурительными тренировками, а операцией у пластического хирурга? Рассказываем и показываем. Кстати, сам хирург выглядит весьма подтянутым — говорит, без пластики.
Мы пригласили в студию андрогинов — людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Наших героев Андрея, Виталия и Дмитрия часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола — смотрите и слушайте.
А вот как известные повара из России оценили белорусский общепит (и нашу Комаровку!). Вообще, говорят, с белорусскими ресторанами надо что-то делать — а то цены московские, а удивить-то особо и нечем. «Посетители же постоянно развиваются, они пробуют еду в других странах, а потом приезжают к себе, а тут шеф унылое «г**» готовит. Можно сидеть и ныть: «Ох, как тяжело — климат плохой, продукты не те». А можно брать и делать. Донылись, время пора менять».
Столичный водитель случайно обнаружил, что производители моторных масел обманывают покупателей: на канистре написано «5 литров», а на самом деле там нет и… В общем, читайте сами — к тому же наказать нечестных производителей и продавцов оказалось не так просто.
О СПОРТЕ
Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года. Ну, ничего, вся жизнь впереди, подадимся на другие годы. А пока давайте расскажем, где же все-таки пройдет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы через два года.
После трех побед подряд минское хоккейное «Динамо»проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо». Желаем парням не раскисать и реабилитироваться в четверг в поединке против «Северстали»! Ну, а вы не пропустите наш материал о красавицах из Ice Girls, разогревающих публику на домашних матчах минского «Динамо».
А вы знали, что известный белорусский теннисист Владимир Волчков стал ютьюбером? До главного ютьюбера белорусского спорта Андрея Арямнова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, Волчкову, конечно, пока далеко: лояльная ему аудитория — пока всего 290 человек. Вот здесь — большой разговор с Владимиром о блоге, нашем теннисе и его непопулярных в спортивной среде высказываниях. «Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису». Кстати, Волчков сейчас живет в экопоселении — а когда-то, говорит, был момент, когда мог купить в центре Минска десять квартир…
Кстати, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите о Монголии? Правильно, никаких. Ну, ок — татаро-монгольское иго, и да простят нас интеллектуалы. А ведь это, оказывается, очень крутая для путешествия страна! Не верите — читайте сами, как и зачем там побывали белорусы. Крутых дорог, надежных попутчиков и света вам на пути — сегодня и всегда. Оставайтесь с TUT.BY!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.