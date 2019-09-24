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Зона для «випов», новые «дьютики», «кубики-обманки», отопление и импичмент Трампа - все за вчера

25.09.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, в вашей квартире уже теплые батареи? Позапрошлая ночь стала самой холодной за всю историю наблюдений для десятка белорусских городов (зато как красиво утром было!), вчера тепло стало поступать в жилфонд, а мы задумались, а будет ли в октябре в Беларусь бабье лето. Судя по народным приметам, шанс есть. Кстати, вы знаете, что значит само понятие «бабье лето»?


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Представители белорусской интеллигенции обратились к руководству Литвы с открытым письмом. Они просят перезахоронить останки Кастуся Калиновского, национального героя Беларуси, в нашей стране. Открытое письмо доступно для подписания всеми желающими — присоединяйтесь.
  • Оказывается, ряд белорусских банков хотят, но не могут выплачивать пенсии. «Сейчас большинство операций идет через карточки Беларусбанка, так как через него идут бюджетные и квазибюджетные финансовые потоки. Некоторые другие банки (Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк) тоже выплачивают пенсии. Но в гораздо меньшем количестве. Госорганы лоббируют Беларусбанк», — ранее говорил нам эксперт в банковских кругах. Что по этому поводу думает МАРТ?
  • Власти взялись за зарплаты аграриев: «Человек если теряет работу, то он должен понимать, что он теряет. Когда у него 300 рублей и от зари до зари работа, то он пойдет дворником или кем-то другим будет, эти 300 рублей получать. Но когда у него будет 1200 рублей и возможность получать две или две с половиной тысячи, то он будет держаться за это место, — считает помощник президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый. Как думаете, очередные «простослова»?..
  • На въезде в Беларусь откроются еще четыре duty free. Пока именно на въезде у нас есть один «дьютик» на автомобильном погранпереходе и еще два — в Национальном аэропорту Минск.
  • В известной гомельской школе № 15, где президент после скандала восстановил учителя, — новый директор. А куда отправили работать прежнюю, уволенную после всей этой громкой истории?
  • Кстати, родители, спросите своих школьников, как им новые котлеты и тефтели по-итальянски в школьном меню? Специалисты говорят, что появились очень интересные школьные блюда (а в чай стали класть меньше сахара).
  • А как там дела у студентов? Помните, что в октябре в Беларуси пройдет перепись населения? И студенты рассказывают, что их хотят привлечь к ней целыми группами и почти на месяц снять с занятий. Университет, конечно, все отрицает.
  • В Бресте за жестокое убийство 8-месячной девочки (по нашей информации, ее обезглавили) начали судить мать и ее знакомого. Процесс закрыли, но, мы, конечно, расскажем вам, чем дело закончится. Напомним, что ни смертная казнь, ни пожизненное в Беларуси к женщинам не применяются.
  • Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Давайте расскажем, что стало тому причиной (спойлер: замешан Зеленский) и как устроен сам процесс.


  • А знаете, кто такая Грета Тунберг? Еще год назад о ней не знал почти никто — а сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком. На днях девочка обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты. Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Ни в коем случае не пропустите текст о том, как в образцово-показательной исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском отбывают наказание бывшие судьи, правоохранители, чиновники, бизнесмены. Недавно сюда один за другим стали прибывать осужденные по «делу медиков». «Вы понимаете, кто такой Белецкий? Это светило мирового уровня! Я хочу, чтобы было безумно стыдно людям, которые называли его своим другом, потому что Александр Валентинович зашел на зону в «положняковом» костюме синего цвета». Муравьев учит наизусть стихи Гете, Кнырович читает лекции о бизнесе… Ох, не дай Бог.
  • Помните колясочника из Мозыря, который выходил на улицу из окна второго этажа? Ему наконец-то выделили подъемник. Не то, конечно, что он хотел, но хоть с высоты теперь, говорит, не упадет.


  • Может, вы уже не помните, но год назад мы рассказывали вам о семье из Могилевской области, которую в Украине дерзко ограбили по дороге на одесский курорт. За это время глава семьи сам смог отыскать подозреваемых, причем в другой стране, и добился, чтобы ему вернули украденное. «Еще до кражи телефон был «привязан» к аккаунту Сергея в Google, и настройки, видимо, новые хозяева поменять не додумались. Так мужчина стал следить за новой «жизнью» своего мобильного. Вот снимки домов и машин, вот купание людей в речке и так далее». Очень крутая история!
  • А вот — странная: минчане ехали на автобусе в Германию, на остановке в Польше вышли покурить. Автобус уехал без них. Вещи-то они, конечно, потом у перевозчика забрали, но злы были невероятно! А что говорят о таких ситуациях юристы?
  • Знакомьтесь — белорусская Золушка, актриса Саша Бортич. Ей несложно проехать голой по центру Москвы верхом на коне и похудеть на 20 кг, если это понадобится для роли. Играть на саксофоне, дважды стать (и не влюбиться!) партнершей секс-символа Данилы Козловского на съемках и не превратиться просто «в очередную красивую телку из тусовки». Вчера у Александры был день рождения — рассказываем и поздравляем!
  • А вы знали, что теперь кубики пресса можно сделать не изнурительными тренировками, а операцией у пластического хирурга? Рассказываем и показываем. Кстати, сам хирург выглядит весьма подтянутым — говорит, без пластики.
  • Мы пригласили в студию андрогинов — людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Наших героев Андрея, Виталия и Дмитрия часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола — смотрите и слушайте.
  • А вот как известные повара из России оценили белорусский общепит (и нашу Комаровку!). Вообще, говорят, с белорусскими ресторанами надо что-то делать — а то цены московские, а удивить-то особо и нечем. «Посетители же постоянно развиваются, они пробуют еду в других странах, а потом приезжают к себе, а тут шеф унылое «г**» готовит. Можно сидеть и ныть: «Ох, как тяжело — климат плохой, продукты не те». А можно брать и делать. Донылись, время пора менять».
  • Столичный водитель случайно обнаружил, что производители моторных масел обманывают покупателей: на канистре написано «5 литров», а на самом деле там нет и… В общем, читайте сами — к тому же наказать нечестных производителей и продавцов оказалось не так просто.

О СПОРТЕ

  • Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года. Ну, ничего, вся жизнь впереди, подадимся на другие годы. А пока давайте расскажем, где же все-таки пройдет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы через два года.
  • После трех побед подряд минское хоккейное «Динамо» проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо». Желаем парням не раскисать и реабилитироваться в четверг в поединке против «Северстали»! Ну, а вы не пропустите наш материал о красавицах из Ice Girls, разогревающих публику на домашних матчах минского «Динамо».


  • А вы знали, что известный белорусский теннисист Владимир Волчков стал ютьюбером? До главного ютьюбера белорусского спорта Андрея Арямнова, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, Волчкову, конечно, пока далеко: лояльная ему аудитория — пока всего 290 человек. Вот здесь — большой разговор с Владимиром о блоге, нашем теннисе и его непопулярных в спортивной среде высказываниях. «Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису». Кстати, Волчков сейчас живет в экопоселении — а когда-то, говорит, был момент, когда мог купить в центре Минска десять квартир…

Все новости вторника, 24 сентября

Кстати, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите о Монголии? Правильно, никаких. Ну, ок — татаро-монгольское иго, и да простят нас интеллектуалы. А ведь это, оказывается, очень крутая для путешествия страна! Не верите — читайте сами, как и зачем там побывали белорусы. Крутых дорог, надежных попутчиков и света вам на пути — сегодня и всегда. Оставайтесь с TUT.BY!

Ваша редакция

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доброе утро! Ну что, в вашей квартире уже теплые батареи? Позапрошлая ночь стала самой холодной за всю историю наблюдений для десятка белорусских городов (зато как...
 
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