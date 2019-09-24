Зона для «випов», новые «дьютики», «кубики-обманки», отопление и импичмент Трампа - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, в вашей квартире уже теплые батареи? Позапрошлая ночь стала самой холодной за всю историю наблюдений для десятка белорусских городов ( зато как красиво утром было !), вчера тепло стало поступать в жилфонд, а мы задумались, а будет ли в октябре в Беларусь бабье лето . Судя по народным приметам, шанс есть. Кстати, вы знаете, что значит само понятие «бабье лето»?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





А знаете, кто такая Грета Тунберг? Еще год назад о ней не знал почти никто — а сейчас ее называют самым влиятельным в мире подростком. На днях девочка обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в пустозвонстве, бездействии и заявила, что они украли ее детство и мечты. Ее заявления вызвали бурю довольно противоречивых эмоций в интернете .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Ни в коем случае не пропустите текст о том, как в образцово-показательной исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском отбывают наказание бывшие судьи, правоохранители, чиновники, бизнесмены . Недавно сюда один за другим стали прибывать осужденные по «делу медиков». «Вы понимаете, кто такой Белецкий? Это светило мирового уровня! Я хочу, чтобы было безумно стыдно людям, которые называли его своим другом, потому что Александр Валентинович зашел на зону в «положняковом» костюме синего цвета ». Муравьев учит наизусть стихи Гете, Кнырович читает лекции о бизнесе… Ох, не дай Бог.

. Недавно сюда один за другим стали прибывать осужденные по «делу медиков». «Вы понимаете, кто такой Белецкий? Это светило мирового уровня! Я хочу, чтобы было безумно стыдно людям, которые называли его своим другом, потому что ». Муравьев учит наизусть стихи Гете, Кнырович читает лекции о бизнесе… Ох, не дай Бог. Помните колясочника из Мозыря, который выходил на улицу из окна второго этажа? Ему наконец-то выделили подъемник . Не то, конечно, что он хотел, но хоть с высоты теперь, говорит, не упадет.





Может, вы уже не помните, но год назад мы рассказывали вам о семье из Могилевской области, которую в Украине дерзко ограбили по дороге на одесский курорт. За это время глава семьи сам смог отыскать подозреваемых, причем в другой стране, и добился, чтобы ему вернули украденное. «Еще до кражи телефон был «привязан» к аккаунту Сергея в Google, и настройки, видимо, новые хозяева поменять не додумались. Так мужчина стал следить за новой «жизнью» своего мобильного. Вот снимки домов и машин, вот купание людей в речке и так далее». Очень крутая история !

по дороге на одесский курорт. За это время глава семьи сам смог отыскать подозреваемых, причем в другой стране, и добился, чтобы ему вернули украденное. «Еще до кражи телефон был «привязан» к аккаунту Сергея в Google, и настройки, видимо, новые хозяева поменять не додумались. Так мужчина стал следить за новой «жизнью» своего мобильного. Вот снимки домов и машин, вот купание людей в речке и так далее». ! А вот — странная: минчане ехали на автобусе в Германию, на остановке в Польше вышли покурить. Автобус уехал без них . Вещи-то они, конечно, потом у перевозчика забрали, но злы были невероятно! А что говорят о таких ситуациях юристы ?

. Вещи-то они, конечно, потом у перевозчика забрали, но злы были невероятно! ? Знакомьтесь — белорусская Золушка , актриса Саша Бортич. Ей несложно проехать голой по центру Москвы верхом на коне и похудеть на 20 кг, если это понадобится для роли. Играть на саксофоне, дважды стать (и не влюбиться!) партнершей секс-символа Данилы Козловского на съемках и не превратиться просто «в очередную красивую телку из тусовки». Вчера у Александры был день рождения — рассказываем и поздравляем !

, актриса Саша Бортич. Ей несложно проехать голой по центру Москвы верхом на коне и похудеть на 20 кг, если это понадобится для роли. Играть на саксофоне, дважды стать (и не влюбиться!) партнершей секс-символа Данилы Козловского на съемках и не превратиться просто «в очередную красивую телку из тусовки». Вчера у Александры был день рождения — ! А вы знали, что теперь кубики пресса можно сделать не изнурительными тренировками, а операцией у пластического хирурга? Рассказываем и показываем . Кстати, сам хирург выглядит весьма подтянутым — говорит, без пластики.

можно сделать не изнурительными тренировками, а операцией у пластического хирурга? . Кстати, сам хирург выглядит весьма подтянутым — говорит, без пластики. Мы пригласили в студию андрогинов — людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Наших героев Андрея, Виталия и Дмитрия часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола — смотрите и слушайте .

— людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Наших героев Андрея, Виталия и Дмитрия часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола — . А вот как известные повара из России оценили белорусский общепит (и нашу Комаровку!). Вообще, говорят, с белорусскими ресторанами надо что-то делать — а то цены московские, а удивить-то особо и нечем . «Посетители же постоянно развиваются, они пробуют еду в других странах, а потом приезжают к себе, а тут шеф унылое «г**» готовит. Можно сидеть и ныть: «Ох, как тяжело — климат плохой, продукты не те». А можно брать и делать. Донылись, время пора менять».

(и нашу Комаровку!). Вообще, говорят, с белорусскими ресторанами надо что-то делать — а то . «Посетители же постоянно развиваются, они пробуют еду в других странах, а потом приезжают к себе, а тут шеф унылое «г**» готовит. Можно сидеть и ныть: «Ох, как тяжело — климат плохой, продукты не те». А можно брать и делать. Донылись, время пора менять». Столичный водитель случайно обнаружил, что производители моторных масел обманывают покупателей: на канистре написано «5 литров», а на самом деле там нет и… В общем, читайте сами — к тому же наказать нечестных производителей и продавцов оказалось не так просто.

О СПОРТЕ

Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года. Ну, ничего, вся жизнь впереди, подадимся на другие годы. А пока давайте расскажем, где же все-таки пройдет матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы через два года.

Суперкубок Европы 2021 года. Ну, ничего, вся жизнь впереди, подадимся на другие годы. А пока давайте расскажем, с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы через два года. После трех побед подряд минское хоккейное «Динамо» проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо» . Желаем парням не раскисать и реабилитироваться в четверг в поединке против «Северстали»! Ну, а вы не пропустите наш материал о красавицах из Ice Girls, разогревающих публику на домашних матчах минского «Динамо».





А вы знали, что известный белорусский теннисист Владимир Волчков стал ютьюбером? До главного ютьюбера белорусского спорта Андрея Арямнова , олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, Волчкову, конечно, пока далеко: лояльная ему аудитория — пока всего 290 человек. Вот здесь — большой разговор с Владимиром о блоге, нашем теннисе и его непопулярных в спортивной среде высказываниях. «Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису». Кстати, Волчков сейчас живет в экопоселении — а когда-то, говорит, б ыл момент, когда мог купить в центре Минска десять квартир…

Все новости вторника, 24 сентября

Кстати, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите о Монголии? Правильно, никаких. Ну, ок — татаро-монгольское иго, и да простят нас интеллектуалы. А ведь это, оказывается, очень крутая для путешествия страна! Не верите — читайте сами, как и зачем там побывали белорусы . Крутых дорог, надежных попутчиков и света вам на пути — сегодня и всегда. Оставайтесь с TUT.BY!

Ваша редакция