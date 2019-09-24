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В Гомеле открылся еще один российский дискаунтер жестких цен

25.09.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле открылся еще один супермаркет низких цен «Светофор». Магазин разместился в бывших мастерских учебно-производственного комбината по улице Богданова возле школы № 45.


Фото: Елена Бычкова

Площадь торгового зала нового магазина составляет более 900 квадратных метров. Ассортимент — в основном, продукция низкого ценового сегмента.

В мае дискаунтер «Светофор» открылся на улице Могилевской в Гомеле, в августе — на улице Шилова. Также «Светофоры» имеются на улицах Барыкина и Павлова.

В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают две компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис». Ранее сообщалось, что российский ритейлер к концу 2019 года планирует прирасти в Беларуси до 50 магазинами.

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Теги: Гомель
 
 
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Магазин разместился в бывших мастерских учебно-производственного комбината по улице Богданова возле школы № 45.
 
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