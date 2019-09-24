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От ЗЛиНа до Хутора. В Гомеле появился новый автобусный маршрут
25.09.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 25 сентября в Гомеле появится еще один автобусный маршрут - № 57 «Улица Жемчужная — завод литья и нормалей»,
Автобус повезет по улицам Белого, Белицкой, Жемчужной, Зайцева, Р-150, Мележа, 60 лет СССР, Хмельницкого, проспекту Космонавтов и по Могилевской до завода литья и нормалей — в прямом и обратном направлении.
Перевозить пассажиров автобус будет по будним дням и пока одной единицей подвижного состава.
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Автобус повезет гомельчан и гостей города по улицам Белого, Белицкой, Жемчужной, Зайцева, Р-150, Мележа, 60 лет СССР, Хмельницкого, проспекту Космонавтов и по...
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