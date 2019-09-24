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У жителей Могилевской области спрашивают, что они думают о местных банях
25.09.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Могилевской области могут высказать все, что думают об общественных банях. Мнения собирает Могилевский облисполком до конца сентября,
«Горячая телефонная линия» по изучению обеспечения населения области доступными и качественными банными услугами работает по будням с 08.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. Звонить нужно по телефону (8 0222) 23−02−55.
Все предложения и пожелания по развитию банных услуг проанализируют и примут решение.
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Свое мнение можно оставить по телефону - позвонить в облисполком.
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