У жителей Могилевской области спрашивают, что они думают о местных банях

Источник материала: Tut.by

Жители Могилевской области могут высказать все, что думают об общественных банях. Мнения собирает Могилевский облисполком до конца сентября, пишет Mogilevnews.by.

«Горячая телефонная линия» по изучению обеспечения населения области доступными и качественными банными услугами работает по будням с 08.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. Звонить нужно по телефону (8 0222) 23−02−55.

Все предложения и пожелания по развитию банных услуг проанализируют и примут решение.