Домашнее насилие: бьет – значит, любит?

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Подобны инцидент произошел также 20 сентября прошлого года: находясь под воздействием спиртного, мужчина вновь избил А., на этот раз ногами. 16 ноября того же года в ходе ссоры мужчина вновь ударил сожительницу.

Приговором суда Борисовского района от 19 апреля 2019 года Г. признан виновным в умышленном систематическом избиении потерпевшей, не повлекших последствий, предусмотренных ст. 147 и ст. 149 УК Республики Беларусь (истязания). На основании ч. 1 ст. 154 УК Республики Беларусь борисовчанину судом назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц без штрафа. Приговор вступил в законную силу.