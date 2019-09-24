Не допустите пьяное вождение

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 23 по 29 сентября 2019 г. на территории Витебской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей

Уважаемые водители! Помните, что за своё безрассудство вы можете поплатиться не только своей жизнью, но и жизнью окружающих.

Уважаемые граждане!

Проявите свою гражданскую позицию, человеческое участие и позвоните 102, если вы увидели нетрезвого водителя, садящегося за руль автомобиля. Не отворачивайтесь от решения этой проблемы!