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Не допустите пьяное вождение

25.09.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Не допустите пьяное вождение

С 23 по 29 сентября 2019 г. на территории Витебской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей
Уважаемые водители! Помните, что за своё безрассудство вы можете поплатиться не только своей жизнью, но и жизнью окружающих.
Уважаемые граждане!
Проявите свою гражданскую позицию, человеческое участие и позвоните 102, если вы увидели нетрезвого водителя, садящегося за руль автомобиля. Не отворачивайтесь от решения этой проблемы!

 
 
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С 23 по 29 сентября 2019 г. на территории Витебской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП
 
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