В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела по организации питания Национального института образования Люция Михальчук.

«Основной момент, который касается организации питания, — это предоставление единых рационов обучающимся в учреждениях общего среднего образования. Единые рационы питания для детей, которые питаются как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей или иных законных представителей», — рассказала Люция Михальчук.





Люция Михальчук

Вместе с тем у некоторых родителей по-прежнему возникают вопросы, причем в большинстве случаев это необоснованные претензии. «Основная масса льготных категорий в Минске (а это более 20%) получает двухразовое питание, — отметила заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова. — Для детей, которые получают питание за счет средств бюджета, предусмотрен завтрак и обед, а для детей, получающих питание за счет средств родителей и их законных представителей, — один обед».

С учетом того, что столичные школы достаточно многочисленные и накормить всех детей в один прием невозможно, питание приходится организовывать на каждой перемене. Здесь и возникает ситуация, когда дети льготных категорий приходят завтракать, а дети на основе оплаты — обедать. «Но можете быть уверены, что позже ребенок из категории льготников получит точно такой же обед», — подчеркнула Марина Дьякова.

Как добавила Люция Михальчук, если в конкретном учреждении образования возникают проблемные ситуации, то родители должны сообщать об этом его руководителю. «Если вопрос не решается на этом уровне, необходимо обращаться в отдел управления образования на местах, где есть специалисты, которые курируют вопросы питания. И этот вопрос однозначно будет решен», — сказала она.-0-