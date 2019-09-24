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В Гродно людей с инвалидностью научат зарабатывать хенд-мэйдом. Обучение - бесплатное

25.09.2019 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненский детский хоспис запускает большой проект по обучению людей с инвалидностью и набирает учеников на курсы по хенд-мейду. Пока планируют набрать 10−15 человек. Обучение бесплатное, рассказывает портал hrodna.life


Директор хосписа Ольга Величко (слева). Фото: hrodna.life

Проект в хосписе планировали больше двух лет, выиграли конкурс социальных проектов, и получили финансирование.

Занятия будут проводить на базе хосписа. Проект начнется в середине октября и продлится 11 месяцев. Будут теоретические блоки и практические занятия. Занятия будут проходить три раза в неделю по 4 часа. Обучать слушателей будет Светлана Пинчук, волонтер хосписа. Может появиться еще один специалист, если будет больше людей или определенный запрос. Пока в планах — научить работать с разными материалами: деревом, металлом, бетоном, гипсом, тканями и красками.


Фото: hrodna.life

Свои изделия ученики будут реализовывать сами. На проекте будет обучающий блок по продаже изделий — с юристами и маркетологами.

 — Очень важно, чтобы люди пришли на курсы не потому, что скучно или их заставили, а чтобы было желание заниматься. Тогда будет результат, — говорит директор хосписа Ольга Величко. — Людям с инвалидностью сегодня трудно найти работу. У них низкая мотивация, но не потому, что люди не хотят работать, а потому что те условия, которые есть в стране, находятся на низком уровне. Мне кажется, что задача государства, общественных организаций и бизнеса — показать и развивать эту среду таким образом, чтобы человек хотел не дома находиться, а работать.

Авторы проекта не ставят ограничений участникам и ждут всех желающих.

 
 
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Гродненский детский хоспис запускает большой проект по обучению людей с инвалидностью и набирает учеников на курсы по хенд-мейду. Пока планируют набрать 10−15...
 
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