Вместо суда - акция протеста. Анархиста Полиенко могут посадить на 10 лет

Источник материала: Tut.by

25 сентября в Минском городском суде должен был начаться процесс по делу анархиста Дмитрия Полиенко. Его обвиняют в злостном хулиганстве, порче имущества, оскорблении бывшего министра МВД Игоря Шуневича и разжигании розни в отношении сотрудников милиции. Впервые в Беларуси милиционеров выделили в отдельную социальную группу и предъявили такого рода обвинение.



Архивное фото, 2016 год. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Дело будет рассматривать судья Петр Орлов. Накануне процесса выяснилось, что он на больничном, поэтому начало заседания отложено на неопределенный срок.

У здания суда активисты анархистских движений, кампании «Европейская Беларусь», оргкомитета по созданию белорусской социально-демократической партии «Народная Грамада» устроили акцию с требованием освободить Полиенко. Собралось около 30 человек. Сотрудники милиции предупредили, что мероприятие не было санкционировано, на что активисты заявили, что это пикет в поддержку кандидатов в депутаты. Здесь действительно собирают подписи за оппозиционных выдвиженцев.

Напомним , Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства: распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. Активист заявляет, что это была самооборона от нетрезвого человека, который напал на него.

В итоге Полиенко было предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК), осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК), оскорблении должностного лица (ст. 369 УК), разжигании социальной вражды (ч. 1 ст. 130). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити, критикующего работу милиции, на здание на улице Охотской.

Обвинение за оскорбление должностного лица предъявлено за видеоролик, где критиковалась работа бывшего министра МВД Игоря Шуневича и его подчиненных. Также видео стало основанием предъявить обвинение в разжигании вражды в отношении такой социального группы, как сотрудники милиции. Обвинение по данным фактам предъявлено на основании лингвистической экспертизы.

Еще до начала процесса судья принял решение рассматривать дело в закрытом режиме. Полиенко в письмах друзьям заявил, что протестует против такого решения, требует, чтобы суд был публичным. Заявил, что в обратном случае будет просто молчать в суде.

Дмитрий Полиенко в октябре 2018 года вышел из колонии в Бобруйске, отсидев там полтора года за нарушение правил отбывания наказания с отсрочкой. Первый приговор Полиенко получил после участия в акции «Критическая масса» за изменения в правилах дорожного движения, на которой, согласно обвинению, порвал одежду милиционеру. Был признан политзаключенным.