За один милиция задержала в Минске двух поваров с запрещенными веществами

Источник материала: Tut.by

За один день сотрудники наркоконтроля Первомайского района Минска задержали двух поваров, у которых при себе нашли запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.





Сначала у 24-летнего повара-шаурмиста оперативники нашли при себе 3 грамма гашиша.

Позже у его коллеги, 32-летнего повара паназиатской кухни, изъяли дозу особо опасного психотропа MDMA (экстази). В квартире обнаружили также запоминающее устройство, на котором хранилась информация о тайнике-закладке с этим наркотиком. Оперативники отыскали это место в лесу у деревни в пригороде и изъяли еще сотню таблеток экстази.





«Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что запрещенное вещество крупными партиями он приобретал через интернет-магазин и забирал в закладках», — говорят в пресс-службе ГУВД.

Сейчас милиция устанавливает канал поставки наркотиков и круг лиц, которые причастны к незаконному обороту запрещенных веществ.

Материалы проверки в отношении поваров переданы следователям для дачи правовой оценки.