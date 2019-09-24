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За один милиция задержала в Минске двух поваров с запрещенными веществами
25.09.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За один день сотрудники наркоконтроля Первомайского района Минска задержали двух поваров, у которых при себе нашли запрещенные вещества. Об этом
Сначала у 24-летнего повара-шаурмиста оперативники нашли при себе 3 грамма гашиша.
Позже у его коллеги, 32-летнего повара паназиатской кухни, изъяли дозу особо опасного психотропа MDMA (экстази). В квартире обнаружили также запоминающее устройство, на котором хранилась информация о тайнике-закладке с этим наркотиком. Оперативники отыскали это место в лесу у деревни в пригороде и изъяли еще сотню таблеток экстази.
«Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что запрещенное вещество крупными партиями он приобретал через интернет-магазин и забирал в закладках», — говорят в пресс-службе ГУВД.
Сейчас милиция устанавливает канал поставки наркотиков и круг лиц, которые причастны к незаконному обороту запрещенных веществ.
Материалы проверки в отношении поваров переданы следователям для дачи правовой оценки.
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Сначала с гашишем поймали шаурмиста, а позже с экстази - повара паназиатской кухни.
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