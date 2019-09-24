ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За один милиция задержала в Минске двух поваров с запрещенными веществами

25.09.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За один день сотрудники наркоконтроля Первомайского района Минска задержали двух поваров, у которых при себе нашли запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.


Сначала у 24-летнего повара-шаурмиста оперативники нашли при себе 3 грамма гашиша.

Позже у его коллеги, 32-летнего повара паназиатской кухни, изъяли дозу особо опасного психотропа MDMA (экстази). В квартире обнаружили также запоминающее устройство, на котором хранилась информация о тайнике-закладке с этим наркотиком. Оперативники отыскали это место в лесу у деревни в пригороде и изъяли еще сотню таблеток экстази.


«Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что запрещенное вещество крупными партиями он приобретал через интернет-магазин и забирал в закладках», — говорят в пресс-службе ГУВД.

Сейчас милиция устанавливает канал поставки наркотиков и круг лиц, которые причастны к незаконному обороту запрещенных веществ.

Материалы проверки в отношении поваров переданы следователям для дачи правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала с гашишем поймали шаурмиста, а позже с экстази - повара паназиатской кухни.
 
Новости дня
Новости общества
 
Не допустите пьяное вождение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика