Плитка-«слизнячка» и 8 рублей за сеанс. Гомельчанка жалуется на условия в бане № 1

Источник материала: Tut.by

«Я очень люблю баню, но баня № 1 в Гомеле способна навсегда вызвать отвращение к банным процедурам. Как здесь можно мыться?» — возмущается жительница Гомеля Жанна. Женщина рассказала TUT.BY, в каком состоянии находится городская баня № 1, расположенная в самом центре города — на Советской, 42.





— Я когда первый раз туда пришла, у меня был шок: потолки страшные, на полу плитка от времени уже стерлась, ее здесь все «слизнячка» называют, потому что скользкая. В таком большом городе — и такая баня. Почти 8 рублей [за сеанс] берут, но за что? — спрашивает гомельчанка.





В бане с претензиями горожан согласны отчасти: да, говорят, не 21 век, но санитарное состояние как могут поддерживают. На остальное денег нет.

— Эта баня построена еще в 1936 году, а последний капитальный ремонт у нас был в 80-м, — рассказывает директор Коммунального сервисного унитарного предприятия «Городской центр оздоровления» Виктор Борисенко. — Какая может быть в агрессивной среде за 40 лет плитка? Понятно, что эмаль сходит, но плитка — чистая. И у нас чисто и аккуратно везде. Санстанция регулярно проверяет — и замечаний нет.

Бедственное положение этой бани и многих других в стране директор связывает с тем, что в 2016-м году банные услуги исключили из списка социально значимых — и прекратили их бюджетное субсидирование.

— Четыре года назад нас сняли с бюджетного финансирования — и с тех пор мы не живем, а выживаем. Людей в отпуска за свой счет приходится отправлять, не можем дать помощь материальную работникам — нет денег. А вы говорите, ремонт… Чтобы поменять плитку, которая кому-то не нравится, надо, чтобы бюджет городской, областной или республиканский выделил деньги и поставил нас на капремонт. Но пока этого не происходит, мы просто делаем все, конкретно от нас, зависящее — содержим баню в нормальном санитарном состоянии.





По словам Виктора Борисенко, он не раз обсуждал с местными властями вопрос капремонта бани № 1.

— И что толку? Забот у властей и без бань много. А денег в бюджете нет. Это не тот социальный объект, который власти будут ремонтировать в первую очередь, когда дома стоят без капремонтов. Кстати, и руководство городское в том числе к нам приходит мыться. Все всё видят, поэтому все в курсе этой проблемы, — говорит руководитель.

Виктор Борисенко советует гомельчанам, которым не нравится обстановка в бане № 1, посетить недавно отремонтированную баню № 4 на улице Украинской.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com