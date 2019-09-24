В столице поймали предпринимателя: он обещал построить дом из сруба, но пропадал с деньгами

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали лжепредпринимателя, который получил от клиентов порядка 30 тысяч рублей. Люди мечтали о новеньком доме из сруба, а в итоге лишились денег. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился минчанин и пожаловался, что заказал у индивидуального предпринимателя сруб для постройки дома. Стороны успели заключить договор, а клиент передал залог в размере 8 тысяч рублей якобы на закупку леса — но потом частник пропал.

Подозреваемым оказался 43-летний предприниматель родом из Могилевской области. Оперативники выяснили, что это далеко не единственный случай — обмануты еще 6 человек, всего на сумму около 30 тысяч рублей.

Фигурант пояснил милиции, что деньги тратил на развлечения и увеселительные заведения.

Материалы проверки в отношении мужчины уже направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Пока он находится под подпиской о невыезде.