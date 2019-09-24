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В столице поймали предпринимателя: он обещал построить дом из сруба, но пропадал с деньгами
25.09.2019 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали лжепредпринимателя, который получил от клиентов порядка 30 тысяч рублей. Люди мечтали о новеньком доме из сруба, а в итоге лишились денег. Подробности
В милицию обратился минчанин и пожаловался, что заказал у индивидуального предпринимателя сруб для постройки дома. Стороны успели заключить договор, а клиент передал залог в размере 8 тысяч рублей якобы на закупку леса — но потом частник пропал.
Подозреваемым оказался 43-летний предприниматель родом из Могилевской области. Оперативники выяснили, что это далеко не единственный случай — обмануты еще 6 человек, всего на сумму около 30 тысяч рублей.
Фигурант пояснил милиции, что деньги тратил на развлечения и увеселительные заведения.
Материалы проверки в отношении мужчины уже направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Пока он находится под подпиской о невыезде.
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