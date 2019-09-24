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Более двухсот потерпевших по всей стране. Мужчина продавал щенков-полукровок под видом немецких овчарок
25.09.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно мужчина продавал щенков смешанных пород под видом немецких овчарок. Расследуется уголовное дело. Только в Гродненской области — минимум 250 потерпевших. Мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества,
По версии следствия, 49-летний Василий Тумаш продавал щенков смешанных пород, однако покупателем говорил, что это чистокровные немецкие овчарки. Цена — 100−300 долларов за одно животное. При этом мужчина знал, что щенки не породистые.
Покупатели щенков рассказали, что мужчина представлялся заводчиком немецких овчарок. Он рассказывал, что продает своих собак, в том числе, и силовым ведомствам. Также обещал после покупки передать новым владельцам все необходимые документы на щенков, однако этого не делал.
В правоохранительные органы поступают заявления по аналогичным фактам от жителей Могилевской, Минской, Гомельской, Витебской областей. Следователи предполагают, что потерпевшими могут быть и жители Брестской области.
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Более двухсот потерпевших по всей стране. Мужчина продавал щенков-полукровок под видом немецких овчарок
Мужчина под стражей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
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