ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более двухсот потерпевших по всей стране. Мужчина продавал щенков-полукровок под видом немецких овчарок

25.09.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина продавал щенков смешанных пород под видом немецких овчарок. Расследуется уголовное дело. Только в Гродненской области — минимум 250 потерпевших. Мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества, сообщает СК.


Фото: t.me/skgovby

По версии следствия, 49-летний Василий Тумаш продавал щенков смешанных пород, однако покупателем говорил, что это чистокровные немецкие овчарки. Цена — 100−300 долларов за одно животное. При этом мужчина знал, что щенки не породистые.

Покупатели щенков рассказали, что мужчина представлялся заводчиком немецких овчарок. Он рассказывал, что продает своих собак, в том числе, и силовым ведомствам. Также обещал после покупки передать новым владельцам все необходимые документы на щенков, однако этого не делал.

В правоохранительные органы поступают заявления по аналогичным фактам от жителей Могилевской, Минской, Гомельской, Витебской областей. Следователи предполагают, что потерпевшими могут быть и жители Брестской области.

Если вы пострадали от действий этого человека, позвоните по телефонам: 8−0152−72−40−40 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Плитка-«слизнячка» и 8 рублей за сеанс. Гомельчанка жалуется на условия в бане № 1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика