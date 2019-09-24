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«Не ломайте судьбы детям». Мать 16-летней закладчицы, которой грозит 11 лет, выступила в суде в Гомеле
25.09.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Советского района Гомеля закончились прения по уголовному делу в отношении
В зале судебных заседаний нет свободных мест. Поддержать Екатерину пришла ее подруга, целый ряд заняли молодые люди, которых на прежних заседаниях никто не видел.
— Мы из группы колледжа. Нам сказали сходить в суд и потом рассказать об этом.
Однако в самом начале заседания судья попросил слушателей покинуть зал: оказалось, что всем им еще нет 18 лет, а находиться в суде несовершеннолетние не могут.
В своем последнем слове Станислав и Екатерина сказали, что чистосердечно раскаиваются, однако признают вину лишь частично: считают, что в организованной группе не состояли, психотропы не похищали.
Мама несовершеннолетней Екатерины, Татьяна, выступающая в процессе ее законным представителем, просила суд «не ломать судьбы детям» и вынести им мягкое наказание.
Напомним, 16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их 18-летнего друга
По версии следствия, с 24 сентября до момента задержания несовершеннолетние работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Сделанные ими закладки нашли на территории Гомеля и Могилева.
Школьнице и ее парню было предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц в составе организованной группы, а также в хищении и незаконном сбыте особо опасных психотропов группой лиц.
Прокурор считает, что вина обвиняемых доказана полностью. Есть, по мнению гособвинения, в деле и отягчающие обстоятельства: преступление совершено из корыстных побуждений. Он попросил приговорить Екатерину и Станислава к 11 годам тюрьмы. Третьего обвиняемого — Андрея Б., который сейчас находится под подпиской о невыезде, — гособвинитель попросил наказать тремя годами «химии».
Приговор школьнице и ее друзьям озвучат 2 октября.
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«Не ломайте судьбы детям». Мать 16-летней закладчицы, которой грозит 11 лет, выступила в суде в Гомеле
16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их 18-летнего друга задержали в ноябре прошлого года. У молодых людей при себе был опасный психотроп.
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