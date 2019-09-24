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В Брестской области отопительный сезон стартует 25 сентября

25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области отопительный сезон стартует 25 сентября
С 25 сентября  подача тепла начнется в объекты социальной сферы, сообщил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поручил начать в регионе отопительный сезон, готовится соответствующее распоряжение. Аналогичные решения примут городские и районные исполкомы.

Пока отопление включат в режиме протапливания в объектах социальной сферы — лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, детских садах и школах, учреждениях соцобеспечения.

«Тепло в объектах социальной сферы включается при среднесуточной температуре в течение пяти суток 10 градусов и ниже. Пока такой температуры у нас нет (за последние сутки в среднем было плюс 13), но довольно ощутимые ночные похолодания. Поэтому для создания комфортных условий будем протапливать помещения», — пояснил Александр Максимчук. Включение систем отопления потребителей будет проводиться поэтапно, на это потребуется несколько дней.

Когда среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс восемь градусов и ниже, тепло придет в дома, гостиницы, общежития, учебные заведения. Затем батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

«Жилищно-коммунальные службы области полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Все теплоисточники получили паспорта готовности», — добавил гендиректор управления ЖКХ.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 2 октября.

По информации БелТА.

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