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В Брестской области отопительный сезон стартует 25 сентября
25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поручил начать в регионе отопительный сезон, готовится соответствующее распоряжение. Аналогичные решения примут городские и районные исполкомы.
«Тепло в объектах социальной сферы включается при среднесуточной температуре в течение пяти суток 10 градусов и ниже. Пока такой температуры у нас нет (за последние сутки в среднем было плюс 13), но довольно ощутимые ночные похолодания. Поэтому для создания комфортных условий будем протапливать помещения», — пояснил Александр Максимчук. Включение систем отопления потребителей будет проводиться поэтапно, на это потребуется несколько дней.
«Жилищно-коммунальные службы области полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Все теплоисточники получили паспорта готовности», — добавил гендиректор управления ЖКХ.
В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 2 октября.
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