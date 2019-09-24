МАРТ вынес предупреждение Минтруда и соцзащиты

Министерство антимонопольного регулирования и и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты.

Причиной вынесения предупреждения стало непредоставление равного доступа банкам к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. В опубликованном на сайте ведомства документе говорится, что в действиях Минтруда обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности - закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Суть претензии МАРТ заключается в том, что Минтруда и соцзащиты не предоставило равный доступ ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» к осуществлению выплаты пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию.

МАРТ предписал Минтруда разработать критерии, которые бы обеспечивали предоставление равного доступа всех банков к осуществлению социальных выплат или принятия иных мер по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.

Напомним, что 22 июля Министерство труда и соцзащиты известило, что в результате перерасчета с 1 августа размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.