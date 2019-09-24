|
МАРТ вынес предупреждение Минтруда и соцзащиты
25.09.2019 12:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство антимонопольного регулирования и и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты.
Причиной вынесения предупреждения стало непредоставление равного доступа банкам к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. В опубликованном на сайте ведомства документе говорится, что в действиях Минтруда обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности - закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Суть претензии МАРТ заключается в том, что Минтруда и соцзащиты не предоставило равный доступ ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» к осуществлению выплаты пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию.
МАРТ предписал Минтруда разработать критерии, которые бы обеспечивали предоставление равного доступа всех банков к осуществлению социальных выплат или принятия иных мер по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.
Напомним, что 22 июля Министерство труда и соцзащиты известило, что в результате перерасчета с 1 августа размеры трудовых пенсий, по оценке,
Александр Лукашенко 24 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)