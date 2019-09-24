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Слетать в Египет из Бреста можно до середины марта 2020 года

25.09.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето 2019 года с вылетами из Бреста стало удачным для туроператоров. Все борта в Турцию, Болгарию и Египет были полностью загружены, сообщает «Вечерний Брест».

Учитывая высокий спрос, было решено продлить полетную программу с вылетами из Бреста на сезон «осень-зима 2019−2020» в Египет.

Вылеты в Хургаду из Бреста возможны до 17 марта 2020 года — на 10−11 ночей отдыха. Стоимость тура с питанием по системе «все включено» — от 2064 белорусских рублей на двоих. Вылеты в Шарм-эль-Шейх из Бреста возможны до 15 марта 2020 года на 10−11 ночей отдыха. Стоимость тура в этом направлении с питанием по системе «все включено» стартует от 1885 рублей на двоих.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Хургаду вылеты будут до 17 марта, в Шарм-эль-Шейх - до 15 марта.
 
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