Католики переживают за «традиционные ценности» - собирают подписи против «пропаганды однополых отношений»

Источник материала: Tut.by

Экспертный совет по вопросам жизни и семьи при Минско-Могилевской архиепархии объявил про общенациональный сбор подписей под обращением на имя Александра Лукашенко с просьбой принять программу защиты «традиционной семьи» и закон против «пропаганды» однополых отношений среди несовершеннолетних. Организаторы рассчитывают собрать 50 тысяч подписей, сборщики будут стоять прямо возле костелов. Так подписи уже собирали в Минске возле Красного костела.



О поддержке инициативы по сбору подписей заявил глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В последнее время в нашей стране все активнее проявляются тенденции неуважения к духовным ценностям и Богом созданному институту семьи, который является фундаментом общества. В первую очередь они направлены на детей и молодежь через СМИ, соцсети, специальные семинары по гендерной равности, квир-фестивали, учебники для психологов и журналистов, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте catholic.by .

В прошлом году под подобным обращением собрали семь тысяч подписей. В этом году рассчитывают на 50 тысяч.

— Католический костел решительно защищает традиционные семейные ценности, выступает против содомского греха, — отмечается в заявлении. — Костел выступает именно против греха, а не против людей. За грешников, которые сознательно нарушают шестую божью заповедь, в том числе тех, которые имеют однополые отношения, нужно молиться и призывать их к покаянию.

Напомним, летом 2019 года сразу несколько религиозных и родительских организаций отправили в Генпрокуратуру и другие ведомства обращение с требованием принять закон, который установит административную и уголовную ответственность за «пропаганду ЛГБТ-идеологии». Заявители говорят, что хотят защитить детей и семью.

Что заявители считают «пропагандой»? Радужные символы ЛГБТ (6-цветная радуга и единороги) на игрушках, одежде и детском питании, радужные зонтики (например, в трансляции прогноза погоды), радужные флаги на здании посольства Великобритании в Минске, радужная наклейка на двери в студенческом общежитии в Пинске, публикации в белорусских СМИ о представителях ЛГБТ-сообщества. Обеспокоенные граждане предлагают «ввести уголовную и административную ответственность за распространение информации, которая дискредитирует институт семьи и традиционно-брачные отношения, в том числе — за пропаганду ЛГБТ-идеологии». А также повысить «возраст согласия», но только для однополых отношений — с 16 до 18 лет.

— Есть допустимые ограничения права на свободу собраний, свободу слова, свободу ассоциаций, но все они должны быть связаны с понятием обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, сохранности жизни и здоровья граждан. Каким образом демонстрация радужного флага может навредить, к примеру, жизни или здоровью? — отмечал в комментарии TUT.BY правозащитник и юрист Валентин Стефанович. — Если подобный закон будет принят, белорусские и международные правозащитники однозначно будут критиковать подобную дискриминацию, в том числе на уровне ООН. Это будет еще один аргумент о нарушении прав человека в Беларуси.

Заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Валерий Гайдученок в комментарии TUT.BY заявлял, что они изучали обращения граждан, а также позицию компетентных госорганов и ученых по вопросу.

— Подавляющее большинство госорганов ответили, что действующее нормативно-правовое регулирование является достаточным для обеспечения прав ребенка и семьи, — рассказал Валерий Гайдученок.