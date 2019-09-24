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Чем опасны телефонные разговоры за рулем?

25.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

После того, как количество несчастных случаев, связанных с использованием сотового телефона за рулём, в 90-х годах прошлого века стало расти, в нашей стране запретили его использовать во время вождения.

Исключения сделаны только для телефонов, оборудованных техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Опасность телефонных разговоров, особенно написание сообщений в соцсети, в машине объясняется тем, что во время таких бесед водители перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают дорожные знаки и вообще не готовы к экстренным маневрам на дороге. Вероятность аварии при этом резко увеличивается. Доказано, что из 10 неожиданных случаев (остановка впереди идущей машины, выбежавший на дорогу ребенок и т.д.) 5 аварийных ситуаций вам гарантированы, если будете увлечены телефонным разговором.

Стоит обратить внимание, как меняется поведение водителя, когда он ведет разговор по мобильному телефону, держа трубку в руках. Он может ехать посередине двухполосной дороги, не реагирует на сигналы сзади и сбоку, не пропускает пассажиров остановившегося трамвая и даже может проскочить последним на красный сигнал светофора.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: причина многих ДТП отнюдь не мобильные телефоны. Опасны сами водители, разговаривающие по телефону за рулем или отвлекающиеся на написание сообщений.

Госавтоинспекция напоминает, что за разговор по мобильному телефону без гарнитуры во время управления транспортным средством влечет за собой административную ответственность в виде предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 б.в. За повторное правонарушение в течении года предусмотрено – штраф в размере от 2 до 8 б.в.

УГАИ УВД

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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Использование мобильного телефона во время вождения является широко распространённым, но крайне опасным явлением из-за того, что водителю приходится отвлекаться...
 
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