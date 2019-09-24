Минская региональная таможня проведет прямые телефонные линии

Источник материала: Единство

27 сентября 2019 г. с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему: «Сроки ведения административного процесса таможенными органами». Начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Владимирович Харачинский ответит на ваши вопросы по телефону (017) 218-95-60.

30 сентября 2019 г. начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы: «Возмещение таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 № 140». С 9.00 до 10.00 можно обращаться по телефону (017) 218-96-50.

30 сентября 2019 г. с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия на тему: «Порядок применения способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Начальник отдела взыскания таможенной задолженности Ольга Николаевна Шамрук по телефону (017) 218-96-60 ответит на ваши вопросы в рамках данной темы.