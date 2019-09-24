Областной этап Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»

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Идейным вдохновителем проекта с 2008 года является Белорусский республиканский союз молодежи. Семьи соревновались в пяти конкурсных состязаниях. Конкурсная программа началась с визитной карточки «Вітаем па-беларуску». Конкурс состоял из небольшой театрализованной зарисовки на тему “Один день из жизни нашей семьи”, обязательным условием являлось представление белорусского национального косюма и подворья. В состязаниях «Дровосек», «Сельская спортивная эстафета», «Интеллектуалы села», «Ловкачи» молодые команды демонстрировали свои умения и навыки, творческие способности и ловкость. Семьи пилили бревна, рубили дрова, мастерили лавочки.

Борисовский регион на областном этапе представила семья Марины и Павла Пашкевичей. «Что по-настоящему отличает крепкую дружную семью, так это то, что в любую минуту, веселую и грустную, они рядом, они вместе. Все проблемы решаются совместно, нет секретов и больных тайн, потому что каждый из них знает: его дом – его крепость», - отмечает семья Пашкевичей. Именно дружба, взаимопонимание и поддержка помогли семье с ловкостью справиться со всеми испытаниями и достойно представить Борисовский регион.

Борисовский районный комитет Общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи» выражает благодарность ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ОАО «Борисовхлебпром», ОАО «Веста - Борисов» за оказанную помощь и содействие.